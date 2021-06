Umowa w sprawie linii dużych prędkości Warszawa-CPK-Łódź

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała kontrakt na prace przygotowawcze do budowy pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości. Między Warszawą, CPK i Łodzią pociągi będą jeździły w pierwszym etapie z prędkością do 250 km na godz.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Finalnym efektem umowy będzie wskazanie rekomendowanego przebiegu linii kolejowej między Warszawą a Łodzią w zakresie koniecznym do prowadzenia działań inwestycyjnych. Przygotowanie STEŚ jest kolejnym krokiem na drodze do pozyskania wymaganych pozwoleń i rozpoczęcia prac budowlanych.W dalszej kolejności nowa trasa Warszawa-Łódź zostanie wydłużona. Dzięki temu powstanie szybkie połączenie kolejowe miedzy Warszawą, CPK i Łodzią a Wrocławiem i Poznaniem, którego koncepcja od swojego kształtu bywa nazywane „igrekiem”.Na Mazowszu w ramach programu kolejowego CPK powstanie łącznie ok. 344 km nowych linii kolejowych, których inwestorem jest spółka CPK, a kolejne ok. 654 km zostanie zmodernizowane przez PKP PLK. W Łódzkiem będzie wybudowanych ok. 219 km nowych linii kolejowych, a kolejnych ok. 305 km zostanie zmodernizowanych.W skali całej Polski w trakcie prac przygotowawczych są już w sumie ok. 743 km nowych linii kolejowych CPK. W ciągu ostatnich dni spółka wskazała wykonawców sześciu z ośmiu przetargów na tzw. STEŚ.Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 1800 km nowych linii (plus ok. 200 km w ramach węzła kolejowego w rejonie Portu Solidarność). Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych, których inwestorem jest spółka CPK.