Unia nie da pieniędzy na ważną dla Polski inwestycję. Pomóc ma państwo

Unia Europejska nie dołoży swoich pieniędzy do budowy Parku Logistycznego Małaszewicze. Wszystko wskazuje, że zadanie to weźmie na siebie państwo. Małaszewicze to brama do Unii Europejskiej na Nowym Jedwabnym Szlaku, dokładniej w jego północnym korytarzu, wiodącym przez Rosję i Białoruś. Po agresji Rosji na Ukrainę przewozy tą drogą zmalały, ale w ostatnim czasie, po bojkocie połączenia, niektóre firmy na nie wracają.

Komisja Europejska odmówiła z przyczyn budżetowych finansowania budowy Parku Logistycznego w Małaszewiczach. Wobec sytuacji na wschodniej granicy UE nie uznano projektu za pilny.

Udział państwa w rozbudowie Małaszewicz łączy się z przejęciem odpowiedzialnej za inwestycję spółki Cargotor przez PKP PLK.

Zdaniem Andrzeja Sokolewicza, prezesa Cargotoru, zmiana struktury własnościowej to rzecz wtórna w stosunku do tego, że państwo polskie przejmuje całkowitą odpowiedzialność za to, co będzie realizowane w Małaszewiczach.

Przypomnimy, w styczniu tego roku spółka Cargotor, należąca do PKP Cargo, złożyła do CINEA (Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska) wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu CEF (Łącząc Europę) Transport 2021 inwestycji „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią”. Chodziło o niebagatelną kwotę około 1,6 mld zł.

To 50 proc. szacowanych wtedy kosztów całego projektu, który obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę infrastruktury kolejowej w rejonie Małaszewicz, w tym remont torów pozwalający na przyjmowanie pociągów o długości 1050 m dla standardu 1520 mm i 750 m dla standardu 1435 mm. W efekcie zdolności przeładunkowe mają się tam zwiększyć trzykrotnie (przed agresją Rosji na Ukrainę w Małaszewiczach przeładowywano kilkanaście par pociągów na dobę) a prędkość pociągów wzrosnąć z 20 do 40 km/godz.

W ostatnich dniach Komisja Europejska odmówiła jednak z przyczyn budżetowych finansowania budowy Parku Logistycznego w Małaszewiczach.

Cargotor zwraca uwagę, że dobrze oceniono przygotowanie aplikacji, chociażby spójność pakietów roboczych z celami inwestycji. Doceniono także zaangażowanie Ministerstwa Infrastruktury. Jednak ze względu na sytuację na wschodnich granicach UE w zakresie kryterium „Priority and urgency” ("Priorytet i pilność") przyznano minimalną liczbę punktów. W sumie projekt uzyskał 19,5 pkt przy progu kwalifikującym do dofinansowania na poziomie 15 pkt.

- Czuję się teraz jak dziecko z niezamożnej białej rodziny z biednego południowego stanu USA, które świetnie zdało egzamin na studia na stanowym uniwersytecie uzyskując wymaganą liczbę punktów, ale ze względu na prowadzoną właśnie akcję afirmacyjną, nie zostało przyjęte na studia, gdyż jego miejsce musiał zająć ktoś o innym kolorze skóry. To paskudne uczucie. Pełne poczucia niesprawiedliwości i segregacji - powiedział Andrzej Sokolewicz, prezes Cargotor pytany o komentarz w tej sprawie.

Cargotor stawia także prowokujące pytanie, czy za decyzją Komisji Europejskiej nie stał protekcjonizm i ochrona interesów niemieckich i holenderskich portów morskich? Lądowy NJS stanowi bowiem konkurencję dla transportu oceanicznego z Chin do Europy.

Co dalej z Parkiem Logistycznym?

Wszystko wskazuje, że budowę Parku Logistycznego weźmie na siebie w całości państwo. Już wcześniej wskazywano zresztą, że to zadanie przerastające finansowo samą spółkę. W tym celu zostanie ona przejęta przez PKP PLK i dokapitalizowana przez "ministra właściwego do spraw finansów publicznych".

Stanie się to możliwe, dzięki nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o Funduszu Kolejowym. Projekt opublikowano w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Tak odbiera to Cargotor.

- Państwo polskie zdaje egzamin na piątkę w tej trudnej chwili, publikując projekt ustawy gwarantującej Cargotorowi skuteczną realizację tej inwestycji - czytamy na stronie spółki, która argumentuje, że budowa Parku Logistycznego Małaszewicze to jeden z najważniejszych projektów mających na celu zwiększenie przychodów państwa polskiego (z podatków).

Jak wyjaśniono w ocenie skutków nowelizacji ustawy, podstawowym jej celem jest stworzenie ram prawnych, które pozwolą zrealizować modernizację infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią.

Koszty inwestycji wyliczono na 3 386 300 000 zł brutto.

Zgodnie z planem ponad 1,1 mld zł ma zostać przeznaczone na prace związane z układem torów. Około 687 mln zł ma zostać wydane na budowę i instalację systemów ruchu kolejowego; ok. 233 mln zł - na prace w zakresie obiektów kubaturowych; ok. 233 mln zł - na prace w zakresie elektroenergetyki; ok. 186 mln zł - na prace w zakresie budowy dróg dojazdowych do nowo powstałej infrastruktury kolejowej.

W uzasadnieniu projektu ustawy podano, że Cargotor jest zobowiązany do aktywnego działania w celu pozyskiwania bezzwrotnego wsparcia z budżetu UE. Otrzymane z tego tytułu środki pomniejszą zapotrzebowanie na środki z dokapitalizowania. Sęk w tym, że na razie pieniędzy z Unii trudno się spodziewać.

W Cargotorze nie ma jednak minorowego nastroju.

- To dla Małaszewicz, powiatu bialskiego, województwa lubelskiego i całej wschodniej Polski niezwykle szczęśliwy dzień - tak Andrzej Sokolewicz ocenia pojawienie się projektu nowelizacji ustawy. Jego zdaniem, zmiana struktury własnościowej to rzecz wtórna w stosunku do tego, że państwo polskie przejmuje całkowitą odpowiedzialność za to, co będzie realizowane w Małaszewiczach.

Obecnie trwają procedury związane z wyborem inżyniera kontraktu (do udziału w postępowaniu zostały zakwalifikowane firmy: Egis Poland sp. z o.o., MGGP SA, konsorcjum Multiconsult Polska sp. z o.o. i Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor sp. z o.o.), a na początku lipca ma się rozpocząć proces wyboru generalnego wykonawcy. Są już pozwolenia budowlane. Roboty powinny zacząć się w pierwszej połowie przyszłego roku. Inwestycja ma być prowadzona 5-6 lat.

Nowy Jedwabny Szlak: bojkoty i powroty

Obroty handlowe w północnym korytarzu Nowego Jedwabnego Szlaku spadły po agresji Rosji na Ukrainę. Stało się tak na skutek bojkotu ogłoszonego przez firmy, które nie chcą mieć z dzisiejszą Rosją i Białorusią nic wspólnego. Tymczasem obecność na NJS oznacza wspieranie firm należących do agresora i jego sojusznika. Ponad 40 proc. przychodów ze szlaku wpada pośrednio do kasy rosyjskich kolei państwowych RŻD.

Z drugiej strony do NJS zniechęcała wizja utraty ładunku, np. przez nacjonalizację, gdyby relacje Rosji z Zachodem zaostrzyły się jeszcze bardziej. A trzeba wiedzieć, że o ile z Chin do Europy jadą towary niskiej wartości, to w drugą stronę odwrotnie, np. samochody. Swoje zrobiła też postawa ubezpieczycieli, którzy wyłączyli z ubezpieczeń ryzyka nie tylko wojenne, ale i sankcyjne.

Według pierwszych informacji ruch przez Małaszewicze mógł spaść o 25-40 proc. Ile dokładnie, nie wiadomo, bo Cargotor nie podaje liczb. Nieco światła na sytuacją na NJS rzucił ostatnio Jakub Jakóbowski z Ośrodka Studiów Wschodnich, który na konferencji Fundacji ProKolej „Kolejowe przejścia graniczne” powołał się na dane UTLC ERA (alians kolei rosyjskich, białoruskich i kazachskich), zastrzegając jednak, że trzeba tu wziąć wojenną poprawkę. Wynika z nich, że spadek nie był aż tak wielki a po fali bojkotów widać powrót do północnego korytarza NJS. Do połowy roku przewieziono nim 289 tys. TEU, 40 proc. tego, co w całym rekordowym 2021 roku.

Branża logistyczna o rozbudowie Małaszewicz wypowiada się z rozwagą. Czynniki geopolityczne zawsze odgrywały tu dużą rolę, a Rosja postarała się o to, żeby stały się teraz dominujące. Nie spotkaliśmy się opinią, żeby odłożyć projekt na później (dobrej infrastruktury nigdy za dużo). Słychać jednak też głosy, że zamiast wozić towary z Chin lepiej byłoby jeździć po Europie, gdyby ta (i Polska) powiększyła swój potencjał przemysłowy. Pozostaje też sprawa Ukrainy. Gdy trzeba z niej wywieźć miliony ton zboża, okazuje, jak bardzo zaniedbana jest infrastruktura kolejowa na granicy, właściwie wygląda tak samo jak w czasach ZSRR.

