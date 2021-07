Unia załatwia nam drogie loty. Nowa danina uderza mimo pandemii

Musimy mieć świadomość, że wprowadzenie dodatkowej daniny w branży spowoduje, że bilety będą droższe. W związku z tym mobilność społeczeństwa może być dużo mniejsza - mówi Artur Tomasik, prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych (ZRPL) oraz szef Katowice Airport.

Szybujące ceny ropy naftowej oraz inflacja w Polsce wyraźnie wpłynęły na ceny paliw. W tym tych lotniczych.Państwa OPEC nie są ze sobą zgodne i na razie nie wyraziły gotowości na zwiększenie wydobycia ropy w sierpniu. A to może spowodować kolejny wzrost cen – na rynku nie będzie wystarczająco dużo ropy, automatycznie ceny wzrosną. Zwłaszcza, że popyt nakręca obecnie odradzanie się krajowych gospodarek po pandemicznej zapaści.- Paliwo u przewoźników lotniczych to jest 30-35 proc. kosztów. To ogromny składnik kosztów, który wpłynie bezpośrednio na ceny biletów - wyjaśnia prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych.Struktura ruchu lotniczego w Europie w ostatnim półtora roku zmieniła się diametralnie. Obecnie w Polsce 80 proc. udziału w rynku mają czartery. Samoloty latające z wczasowiczami wypełnione są de facto w 100 proc. Inaczej wygląda sprawa z ruchem regularnym - średnie wypełnienie takiego samolotu to niewiele ponad 50 procent.Korzystają na tym porty, które jeszcze przed wybuchem pandemii skupiały się w większej mierze na obsłudze lotów wakacyjnych.- Jesteśmy liderem i uciekamy całemu rynkowi. Ze statystyk wynika, że w maju i czerwcu obsłużyliśmy więcej pasażerów niż Kraków i Gdańsk. Zawsze to te dwa porty nas wyprzedzały. To oczywiście bierze się z tego, że ruch regularny, na którym bazowały te porty, jest o wiele mniejszy - mówi Artur Tomasik, który szefuje także spółce zarządzającej Katowice Airport.Jednak Europa w lotnictwie radzi sobie z pandemią najgorzej. Od wielu miesięcy rynek pasażerskich przewozow lotniczych w Azji oraz w Ameryce Północnej normalnie funkcjonuje (z zachowaniem podobnych rygorów sanitarnych jak u nas).Sytuację ustabilizować miał unijny certyfikat COVID wystawiany dla w pełni zaszczepionych lub ozdrowieńców. Latać po Europie na pewno można sprawniej.- Jednak nie wszystkie kraje stosują zalecenia Komisji Europejskiej w taki sam sposób. Hiszpania na przykład weryfikuje to po przylocie pasażera, czyli zupełnie odwrotnie niż w wielu krajach w Europie - przytacza przykład Tomasik.