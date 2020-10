Unieważniony przetarg na auta elektryczne dla białostockiego magistratu

Miasto Białystok unieważniło przetarg na zakup trzech pierwszych aut elektrycznych na potrzeby magistratu. Cena oferty, która uzyskała najwyższą punktację, była bowiem wyższa od kwoty, którą miasto zaplanowało na ten cel. Za kilka dni ma być ogłoszony nowy przetarg.

Informacja o unieważnieniu postępowania opublikowana została we wtorek w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Ze specyfikacji przetargu wynikało, że urząd chciał kupić trzy nowe (wyprodukowane w 2020 roku) samochody osobowe, o zasięgu co najmniej 150 km na jednym ładowaniu. Zaplanował na ten cel kwotę 360 tys. zł brutto.

Swoje oferty złożyło czterech dealerów, w cenach od nieco ponad 267,5 tys. zł do 406,5 tys. zł brutto. Przy czym przy wyborze najkorzystniejszej oferty cena stanowiła 60 proc. kryterium oceny, pozostałe 40 proc. to okres gwarancji (firmy proponowały od 2 do 4 lat gwarancji).

Komisja przetargowa jedną ofertę odrzuciła (brakowało danych o marce, typie i modelu samochodu), a z trzech pozostałych za najkorzystniejszą uznała ofertę spółki MM Cars z Katowic, która jednak o niespełna 30 tys. zł przekroczyła limit założony przez samorząd na sfinansowanie tego zamówienia.

W najbliższych dniach będzie ogłoszony ponowny przetarg w tej sprawie - poinformował we wtorek PAP departament komunikacji społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

To pierwsze samochody elektryczne na potrzeby białostockiego magistratu. Ma z tych aut korzystać departament gospodarki komunalnej, w którego zakresie działalności są też różne inicjatywy proekologiczne w mieście.