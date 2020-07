Unijna komisarz transportu o pakiecie mobilności

Unijna komisarz transportu Adina Valean z zadowoleniem przyjęła przegłosowanie przez PE pakietu mobilności, ale - jak podkreśliła - żałuje, że znalazły się w nim regulacje, zakładające obowiązkowy powrót ciężarówek do państwa siedziby firmy co osiem tygodni.

"Poprawa warunków socjalnych, wynikająca z pakietu mobilności, jest znacząca i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuję głosowanie w PE. Komisja ubolewa nad tym, że nowy zestaw zasad zawiera elementy, które mogą nie być zgodne z ambitnymi celami Europejskiego Zielonego Ładu i popartym przez Radę Europejską celem neutralności klimatycznej UE do 2050 r." - oświadczyła Valean.

W środę wieczorem europosłowie zatwierdzili bez poprawek wszystkie trzy akty prawne pakietu mobilności, przyjęte przez unijnych ministrów w kwietniu 2020 r. Przewidują one m.in. wymóg powrotu pojazdów ciężarowych do bazy raz na osiem tygodni.



"Obowiązek powrotu ciężarówki może prowadzić do nieefektywności systemu transportowego i niepotrzebnego wzrostu emisji, zanieczyszczeń i zatorów" - oceniła komisarz Valean. Przypomniała, że rozwiązania tego nie było w oryginalnej propozycji KE z 2017 r.

W trakcie prac nad przepisami wprowadzono nie tylko to rozwiązanie, ale też ograniczenia dotyczące transportu kombinowanego (realizowane przez różne środki transportu), które zdaniem KE mogą zmniejszyć jego skuteczność w zakresie wspierania przewozów multimodalnych.

"Oceniamy teraz oczekiwany wpływ tych dwóch aspektów na klimat, środowisko i funkcjonowanie jednolitego rynku. Zbieramy wszystkie niezbędne informacje" - zaznaczyła komisarz. Zaapelowała przy tym do sektora transportu drogowego i władz krajowych o dostarczanie odpowiednich danych do oceny.

"Wnioski z oceny będziemy mieli przed końcem tego roku. W razie potrzeby Komisja skorzysta z prawa do przedstawienia ukierunkowanego wniosku ustawodawczego przed wejściem w życie tych dwóch przepisów" - zapowiedziała Valean.

Zmiana przepisów dotyczących delegowania kierowców, ich czasu pracy i odpoczynku oraz skuteczniejszego egzekwowania zasad kabotażu (czyli transportu towarów prowadzonego tymczasowo w państwie, w którym dany przewoźnik nie ma siedziby) ma według założeń położyć kres zakłóceniom konkurencji w sektorze transportu drogowego oraz zapewnić kierowcom lepsze warunki odpoczynku. Krytycy tych rozwiązań wskazują, że faworyzują one przedsiębiorstwa z państw Europy Zachodniej i są dyskryminujące dla przewoźników z takich krajów jak Polska, Węgry, Bułgaria i państwa bałtyckie.

Do unijnych regulacji odnoszących się do przewoźników drogowych włączono także lekkie pojazdy użytkowe o masie ponad 2,5 tony, co oznacza również, że zostaną one wyposażone w tachograf.

Przypomnijmy, negatywnie do przyjęcia pakietu odniósł się minister Andrzej Adamczyk.