Unijny zakaz lotów wewnątrzpaństwowych. Musimy spieszyć się z Kolejami Dużych Prędkości!

Fit for 55 – czyli zielona mapa drogowa UE – może "wyciąć" lotnictwo cywilne, które znamy obecnie. Wiele wskazuje, że pierwsze restrykcje dotkną lotów wewnątrz państw członkowskich. Mogą być po prostu zakazane. A w Polsce? - Ważne, żebyśmy byli na to gotowi – mówi Marcin Horała, wiceminister infrastruktury.

Budowa nowych linii oznacza likwidację już istniejących?

- Kiedy patrzymy na obecne trendy na rynku pracy – coraz więcej pracy zdalnej, coraz częściej nie trzeba być codziennie w miejscu pracy, tylko 2-3 razy w tygodniu – to z tej perspektywy nawet dwugodzinny dojazd do pracy zaczyna być akceptowalny. To spowoduje, że - pracując np. w Warszawie - będzie można mieszkać w prawie całej Polsce – wyjaśniał Horała. I dodał: - Mieszkańcy takich miast jak Płock, Ostrołęka czy Sieradz nie będą stali przed alternatywą, że żeby realizować swoje aspiracje życiowe, żeby korzystać z pewnych dóbr i usług, muszą się z tej miejscowości wyprowadzić...Plan budowy Kolei Dużych Prędkości jest niezwykle ambitny. I o ile z jego finansowaniem nie powinno być wielu kłopotów, o tyle harmonogram może być trudny do dopelnienia - choćby z powodu braku… mocy przerobowych.- Jest tu też kwestia zdolności wykonawczych. Polski rynek wykonawstwa kolejowego jest trudny. PKP PLK wystawiło w tym roku przetargi na 3 mld zł robót budowlanych. Realizacja samego programu CPK będzie wymagała, żeby w roku 2027 czy 2028 rynek „przerobił” 15 mld zł po obecnych cenach – tłumaczył wiceminister Horała.W tym roku MI zamierza rozstrzygnąć przetarg na projekt tunelu Kolei Dużych Prędkości pod Łodzią.Podczas obrad sejmowej podkomisji stałej polityki regionalnej (12 października) padły pytania o to, co stanie się z tymi liniami, które teraz działają i są „głównymi” szlakami kolejowymi, a potem ich funkcja – z racji wybudowania KDP – jednak się zmieni.- Nie planujemy zamykania żadnych linii. W Polsce generalnie bardzo brakuje połączeń i linii kolejowych. Nie udało nam się jak dotąd zidentyfikować żadnego połączenia, które - nawet w perspektywie wybudowania tych połączeń do CPK - stałoby się zbędne – tłumaczył wiceminister MI i pełnomocnik rządu ds. CPK.Dopytywany o ich wykorzystanie i spodziewaną rolę, odpowiedział: - To jest infrastruktura publiczna i różni przewoźnicy mogą aplikować i rezerwować te linie pod swoje przewozy. Linie Kolei Dużych Prędkości, siłą rzeczy, będą zdominowane przez ruch pasażerski i raczej poza jakimiś specyficznymi przypadkami ruch towarowy nie będzie na nich obfity. Ruch towarowy, ze swej istoty, jest jednak wolniejszy - przypomniał wicemnister.