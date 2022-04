Unijny zakaz, rosyjskie retorsje. Co dalej z transportem drogowym

Jeśli Unia Europejska wprowadzi zakazu ruchu na swoim terytorium rosyjskich i białoruskich pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, możemy się spodziewać podobnego zakazu dla naszych ciężarówek i ciągników siodłowych. A to oznacza odcięcie rosyjskiego i białoruskiego rynku od znacznej części importu - mówi Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska. - Najsilniej odczuje to obwód kaliningradzki.

Do wybuchu wojny pracę w Polsce, w samym tylko międzynarodowym transporcie drogowym, podjęło 105 tys. kierowców z Ukrainy (to mniej więcej 1/5 kierowców pracujących dla polskich firm - przyp. red.). Część z nich - ilu dokładnie, trudno na razie oszacować - wróciła do swojego kraju.



Jedni, żeby być ze swoimi bliskimi, dziećmi, żonami, matkami, zająć się nimi. Drudzy, żeby aktywnie włączyć się w obronę ojczyzny. Branża, borykająca się już wcześniej z problemami kadrowymi, czuje ich brak. Ale nie tylko o Ukraińców chodzi. Około 20 tys. kierowców w Polsce to Białorusini. Gdy kończy im się wiza, obawiają się wrócić do swojego kraju, by w polskim konsulacie wyrobić nową. Boją się, że - jak to się kolokwialnie mówi - pójdą w kamasze, zostaną zmobilizowani i zmuszeni do walki przeciwko Ukrainie, a wiemy, że społeczeństwo białoruskie, w odróżnieniu od rosyjskiego, nie akceptuje działania władz.



Wojna zaburza normalne funkcjonowanie gospodarki, a w pierwszym rzędzie uderza w transport, w logistykę. Żyjemy z wymiany towarowej, z pokoju, a nie wojny. Chyba że pracuje się na rzecz przemysłu zbrojeniowego. Ale to ułamek, promil branży.



Problemy pojawiły się już w okresie, który - jak się potem okazało - poprzedzał agresję Rosji na Ukrainę. Na skutek destabilizacji rynku gazu ceny CNG wzrosły trzy-, czterokrotnie. A po wybuchu wojny w górę skoczyły ceny oleju napędowego. W naszej branży źródło zasilania to jedna z dwóch podstawowych pozycji kosztowych. Druga to kierowcy.



- Ponad dwa tysiące (na około 100 tys. przedsiębiorstw przewozowych - przyp. red.), ale powiedzmy sobie szczerze - dla większości z nich Rosja i Białoruś nie stanowiły głównego kierunku pracy przewozowej, a raczej uzupełniający. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko te skoncentrowane wyłącznie na obsłudze kierunku wschodniego, włączając w to także przewozy do Kazachstanu i innych krajów w Azji, to w grę może wchodzić kilkaset podmiotów. To mój ogląd sytuacji.- Tak. Bo firmy, dla których głównym kierunkiem był zachód czy południe, odpuściły sobie wschód. Po pierwsze ze względu na kontekst moralny. Po drugie ze względu na kwestie związane z bezpieczeństwem kierowców. A po trzecie ze względu na ubezpieczenie pojazdów.Firmy leasingowe oficjalnie zwróciły uwagę, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikających z działań wojennych. Przy czym mogą one być bardzo szeroko rozumiane przez ubezpieczycieli, szukających argumentu, żeby nie wypłacić odszkodowania. Za taką szkodę może zostać uznane zajęcie pojazdu czy jego uszkodzenie wynikające z wojennej sytuacji, ale niekoniecznie z ostrzału czy najechania na minę. W związku z tym na rynku wschodnim zostali wyłącznie ci, którzy musieli, trwale są z nim związani, nie posiadają doświadczenia w pracy przewozowej na innych kierunkach i którzy oceniają, że adaptacja do tego zajmie im zbyt wiele czasu, w którym firma może upaść.Czytaj także: Możemy dać ładunek każdemu, kto przestał obsługiwać Rosję i Białoruś Mając na względzie sytuację, w której z jednej strony są firmy uzależnione od rynku wschodniego, z drugiej mając odczucie moralne, że nie można pracować na rzecz agresora, zaproponowaliśmy następujące rozwiązanie: trzeba nałożyć sankcje na Rosję i Białoruś, blokujące transport samochodowy, ale równocześnie trzeba zapewnić rekompensatę tym firmom, które wykonywały przewozy.Może mieć ona różne formy, np. zamówień od spółek z udziałem Skarbu Państwa (w polskiej rzeczywistości gospodarczej to znaczący gracze) lub rekompensaty finansowej. Mechanizm mógłby działać według następującej zasady: oddasz zezwolenia na jazdę do Rosji, wykażesz, że byłeś zaangażowany w obsługę kierunku wschodniego, obliczymy, jakie straty poniosłeś i je zrekompensujemy, zleceniami lub przelewem na konto. Wbrew pozorem nie chodzi o duże pieniądze z punktu widzenia obciążeń dla budżetu państwa.- Zadeklarowałem ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, że TLP nie będzie się sprzeciwiać decyzjom, jakie podejmie w tym zakresie. W pełni je zrozumiemy, rząd może tu liczyć na nasze wsparcie. Oczywiście, nie jest naszą rolą, żeby go zastępować w podejmowaniu decyzji, nie jest też naszą rolą, aby szczególnie do nich popychać. Nasze stanowisko jest jednak jednoznaczne: nie rekomendujemy wykonywania przewozów na wschód. Jesteśmy za tym, żeby je ograniczyć, utrudnić albo zamknąć. Natomiast musimy pamiętać o rekompensacie dla przewoźników, którzy żyli wyłącznie z tego rynku.- Jeśli Unia Europejska wprowadzi sankcję w postaci zakazu ruchu na swoim terytorium rosyjskich i białoruskich pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, to możemy się spodziewać retorsji w postaci podobnego zakazu dla naszych ciężarówek i ciągników siodłowych. A to oznacza odcięcie rosyjskiego i białoruskiego rynku od znacznej części importu niezbędnego zarówno dla gospodarki tych państw, jak i dla rosyjskich i białoruskich konsumentów.Transport morski, lotniczy i kolejowy realizowany z pominięciem terytorium Unii Europejskiej nie zrekompensuje strat dla tych państw związanych z blokadą transportu drogowego. Najsilniej odczuje to obwód kaliningradzki, gdzie blokada spowoduje także zerwanie dostaw z głębi Rosji.- Proszę nie zmuszać mnie do oceny. Wiadomo, że organizacje branżowe różnią się swoimi stanowiskami. To w pełni zrozumiałe. Mamy pluralizm. Każdy może prezentować swój punkt widzenia.Myślę, że gdyby przewoźnicy ze środowiska, o którym pan mówi, mogli otrzymać rekompensatę za utracone przychody, byliby bardziej skłonni do zerwania relacji ze Wschodem. Moim zdaniem pokutuje tu brak wiary w jakiekolwiek wsparcie ze strony administracji rządowej. Do tej pory branża transportowa nigdy go nie otrzymała, nawet gdy tego bardzo potrzebowała.Czytaj także: Będziemy jeździć na Wschód, dopóki nie będzie formalnego zakazu - Rekomendacja to nie zobowiązanie. Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że dla naszych przewoźników praca przewozowa na wschód to margines. Niemniej nasze firmy wykonywały przewozy na Białoruś oraz do Rosji. Ci przedsiębiorcy, z którymi się kontaktowałem, a którzy jeździli na wschód, zadeklarowali, że nie wykonują już żadnych przewozów na tym kierunku. Z różnych powodów. Czy to - jak powiedziałem - moralnych, czy z obawy o kierowców, czy z powodu możliwych konsekwencji dla taboru. Dadzą sobie radę, bo przewozy wykonują głównie na zachodzie lub południu Europy.- Najgorzej byłoby, gdyby przerodziła się w konflikt permanentny, jak np. w Syrii czy w innych zapalnych punktach na świecie, których wygaszeniem mocarstwa nie są zainteresowane. Dla transportu samochodowego, logistyki, ale też całego europejskiego biznesu najważniejsze jest doprowadzenie do jak najszybszego zakończenia konfliktu, jednak takiego, który nie będzie potencjalnie groził kolejną wojną. W mojej opinii pozostawienie jakiejkolwiek części terytorium Ukrainy pod okupacją będzie wstępem do kolejnego starcia, tak jak zajęcie Krymu i części Donbasu było wstępem do obecnej wojny.- Nikt teraz nie odpowie precyzyjnie na to pytanie. Na sytuację polskiego transportu drogowego w 2022 roku wpłynie nie tylko wojna w Ukrainie i jej skutki, np. w postaci schłodzenia europejskiej gospodarki. Wpłyną też na nią zmiany o charakterze regulacyjnym, czyli wejście w życie drugiej części pakietu mobilności, a przede wszystkim zmiana zasad wynagradzania kierowców. To wszystko będziemy mogli wstępnie ocenić pod koniec roku, a opracować w danych statystycznych jeszcze później.- Pakiet mobilności sam w sobie stanowi wyzwanie. Do tego trzeba dodać krajowe regulacje, których przyjęcie było konieczne, aby pakiet mógł zacząć działać. Dla przewoźników był to szok.Przede wszystkim chodzi wzrost kosztów wynagradzania kierowców. Wynosi on, w zależności od firmy i dotychczasowej struktury wynagradzania, od 20 do 40 proc. To wzrost, którego nie da się skokowo zrekompensować podwyżką cen usług. O cenie decyduje rynek. Co z tego, że przewoźnik zakomunikuje klientowi, że ma większe koszty, skoro on odpowie, że znajdzie innego, który pojedzie za oferowaną przez niego cenę. Dopiero gdy popyt na nasze usługi będzie większy od podaży, stawki wzrosną. Mam nadzieję, że tak się stanie. Mam tylko obawę, że nastąpi to zbyt późno i możemy dotkliwie odczuć skutki wprowadzonych w lutym przepisów.- Tak, ale przy zwiększonych kosztach.- Sądzę, że gdy o to pytaliśmy, firmy nie policzyły jeszcze dokładnie skutków działania pakietu. Wiedzieliśmy wcześniej, w którym kierunku pójdą regulacje, ale część menedżerów nie dopuszczała do siebie myśli, że taki idiotyzm można wdrożyć. A można. Gdybyśmy przeprowadzili tę ankietę dziś, jej wyniki byłyby trochę inne.