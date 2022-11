Unimot inwestuje w logistykę i kupuje kolejową spółkę

Paliwowa spółka Unimot ustala warunki zakupu 100 proc. udziałów w spółce Olavion działającej w branży transportu kolejowego.

Umowa pomiędzy Unimotem a Olavionem ma zostać sfinalizowana do 9 grudnia. Do finalizacji umowy będzie potrzebna m.in zgoda Urzędu ds. Konkurencji i Konsumentów, uzyskanie zgód korporacyjnych przez Unimot oraz utrzymanie struktury właścicielskiej w Olavion.

Strony ustaliły warunki nabycia w Olavionie 90 proc. udziałów w spółce od wspólników większościowych, które zostaną skorygowane o dług netto oraz różnice w kapitale obrotowym na dzień zamknięcia transakcji. "Ponadto strony ustaliły warunki ewentualnego podwyższenia ceny podstawowej w ramach earn-out poprzez wypłatę udziału w zysku wypracowanym średniorocznie w latach 2023-2024, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2024 rok" – można przeczytać informacji prasowej Unimotu.

Z kolei pozostałe 10 proc. udziałów (które należą do kadry menedżerskiej) zostanie nabyte przez Unimot po zakończeniu sprawozdania finansowego za rok 2024. Cena będzie ustalona w oparciu o zyski z lat 2023-2024.

Olavion ma 15 lokomotyw i zatrudnia 64 pracowników, w tym 40 maszynistów. W ciągu trzech kwartałów 2022 roku spółka Olavion przewiozła towary o łącznej masie 750 tysięcy ton, a jej roczny potencjał przewozowy szacowany jest na około 1,5 miliona ton – informuje Unimot.

"Z uwagi na dynamiczną sytuację rynkową postanowiliśmy zintensyfikować inwestycje w logistykę, czego efektem są zawarte w tym roku umowy na zakup cystern kolejowych, a także obecnie zainicjowana transakcja zakupu spółki Olavion, która posiada odpowiednie licencje i wysoko wykwalifikowany personel, a także dysponuje lokomotywami i niezbędnym know how. Celem tej transakcji jest uzupełnienie naszego łańcucha wartości i kompetencji w obszarze logistyki i transportu. Chcemy być grupą zintegrowaną, oferującą swoim klientom produkt wraz z zabezpieczeniem całego procesu logistycznego, co jest szczególnie ważne z uwagi na dotychczasowe doświadczenia w planowaniu dostaw i logistyki transportowo-magazynowej, a także planowaną transakcję nabycia akcji spółki Lotos Terminale obejmującej 9 terminali paliwowych i 2 zakłady produkcji asfaltów” – stwierdził prezes Unimotu Adam Sikorski.