Uprzedzanie problemów. Remedium na zakłócone łańcuchy dostaw

Zaburzenia w łańcuchach dostaw, , sprowokowane skutkami pandemii, odbiły się na działalności niemal każdej spółki. Są jednak wyjątki. O tym, jaki wpływ na dostawy w firmie meblarskiej miały pandemia i wojna na Wschodzie, opowiada w rozmowie z WNP.PL Mariusz Gazda, członek zarządu Forte.

Na razie nie dostrzegamy żadnych przesłanek po temu, aby przestały rosnąć ceny na tym rynku. Na dłuższą metę tak naprawdę nie widzimy też dlaczego się powiększyły… Nie pamiętamy w historii spółki, abyśmy kiedykolwiek odnotowali tak dramatyczny wzrost cen niektórych surowców.Szacujemy, że „inflacja producencka” jest kilkakrotnie wyższa od inflacji konsumenckiej. W naszej branży mówimy o wzrostach o 30-40 procent.- Jeśli chodzi o naszą branżę, to sytuacja powinna się powoli stabilizować. W normalnych warunkach, bo nie sposób dziś przewidzieć, jak ostatecznie rozwinie się sytuacja za naszą wschodnią granicą…- Przede wszystkim: ograniczamy inwestycje. I to wszelkie, ponieważ nie jesteśmy w stanie przekładać wzrostu kosztów na naszych klientów - w związku z czym te ograniczania mają służyć po prostu pilnowaniu cashflow.- Wydaje mi się, że najłatwiej będzie można zapanować nad niedoborami surowców. Ceny spowodują to, co się dzieje obecnie w branży automotive: coraz mniej zaczyna się produkować i sprzedawać nowych samochodów, ponieważ czeka się na części. I dlatego producenci podniosą ceny tak, że popyt zrównoważy podaż - w pewnym sensie.Pierwsza rzecz, która się „uspokoi”, to właśnie niedobory ilościowe, bo bez tego cały czas utrzymają się zakłócenia.- Trudno mi to ocenić całościowo, bo nie dotyczy to istotnie mojej branży... W naszym przypadku wszelkie decyzje podejmuje się z perspektywą długoterminową i zawsze bierze się naturalnie pod uwagę czynniki ekonomiczne – czy w długim horyzoncie będzie to opłacalne.Nie podejrzewam, aby ktoś przenosił produkcję jako „sztukę dla sztuki”, przeznaczając na to miliony albo miliardy i nie mając z tego wartości dodanej…- Tego rodzaju wpływ skutków pandemii raczej nas nie dotyczy.- Ten trend już jest narzucany biznesowi przez przepisy, więc choćby i dlatego trzeba się do niego dostosowywać. Z drugiej strony również nasi klienci coraz częściej wymagają od nas odpowiednich certyfikatów.W naszej branży obowiązuje certyfikat FSC, czyli certyfikat wykorzystywania surowców drzewnych, które pochodzą z odpowiedzialnych plantacji – m.in. dlatego musimy dobierać odpowiednich partnerów, którzy nam to zapewnią – i pod tym kątem oczywiście pilnujemy wyboru naszych dostawców.Od pewnego czasu już raportujemy naszą strategię środowiskową według określonych standardów – jesteśmy przecież spółką giełdową.