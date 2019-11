UPS rozpoczął w USA dostawy leków za pomocą dronów

Używający dronów oddział firmy kurierskiej UPS Flight Forward rozpoczął powietrzne dostawy leków na receptę wprost do dwóch domów chorych w Karolinie Północnej. Usługa realizowana jest we współpracy z firmą farmaceutyczną CVS Health - poinformowała we wtorek agencja Bloomberga.

