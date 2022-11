USA: 6 osób nie żyje po kolizji dwóch samolotów w Dallas

Sześć osób zginęło wskutek zderzenia się dwóch samolotów wojskowych w sobotę po południu podczas pokazu lotniczego w Dallas upamiętniającego wydarzenia z II wojny światowej - poinformowały w niedzielę lokalne władze.

"Według lekarza sądowego hrabstwa Dallas w wyniku wczorajszego incydentu na pokazie lotniczym w Dallas zginęło łącznie sześć osób" - napisał w niedzielę na Twitterze sędzia hrabstwa Clay Jenkins. Dodał, że władze pracują nad identyfikacją ofiar.

Hank Coates, prezes firmy, która zorganizowała pokaz lotniczy, powiedział, że jeden z samolotów, bombowiec B-17, ma zazwyczaj załogę od czterech do pięciu osób. Drugi, myśliwiec P-63 Kingcobra, ma jednego pilota. Nie wiadomo, czy piloci wzięli na pokład kogoś z widzów pokazu - dodał.

Straż pożarna poinformowała, że nie zgłoszono żadnych obrażeń wśród osób obserwujących pokaz lotniczy na ziemi.

Na kilku filmikach opublikowanych w mediach społecznościowych widać, że myśliwiec wleciał w bombowiec, powodując zderzenie obu maszyn z ziemią i pojawienie się kuli ognia i dymu.

B-17, znany jako "latająca forteca", to ogromny czterosilnikowy bombowiec, który był filarem amerykańskiej potęgi powietrznej podczas II wojny światowej i jest jednym z najbardziej znanych samolotów bojowych w historii USA. Większość maszyn tego typu została zezłomowana pod koniec wojny, a tylko kilka pozostało czynnych; są one głównie prezentowane są one w muzeach i na pokazach lotniczych.

P-63 Kingcobra, amerykański samolot myśliwski, był używany głównie przez siły radzieckie podczas II wojny światowej.

