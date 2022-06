USA: Ofiary śmiertelne i co najmniej 50 rannych w katastrofie pociągu w Missouri

Co najmniej trzy osoby zginęły w poniedziałek w stanie Missouri w USA w wyniku zderzenia z ciężarówką pociągu Amtrak, jadącego z Los Angeles do Chicago. Obrażenia odniosło co najmniej 50 osób - podały agencja AP i stacja CNN.

Pociąg, w którym było około 243 pasażerów i 12 członków załogi, zderzył się z ciężarówką na przejeździe w pobliżu miasta Mendon. Według operatora Amtrak z torów wypadły dwie lokomotywy i osiem wagonów.

Rzecznik pobliskiego szpitala w miejscowości Columbia poinformował, że na razie przewieziono tam trzy ranne osoby. Nie jest jasne w jakim są stanie.

Associated Press poinformowała o transportowaniu rannych pasażerów do szpitala m.in. ośmioma helikopterami.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl