USA: Samolot linii Delta musiał awaryjnie lądować; pasażer próbował włamać się do kokpitu

Samolot amerykańskich linii lotniczych Delta, który leciał z Los Angeles do Nashville, został zmuszony do awaryjnego lądowania w Albuquerque, po tym jak jeden z pasażerów próbował włamać się do kokpitu - poinformował w sobotę portal The Hill.

Maszyna linii Delta (lot 386) wystartowała z międzynarodowego lotniska w Los Angeles. W pewnym momencie mężczyzna podbiegł do drzwi kokpitu i zaczął w nie walić, podobno krzycząc: "Zatrzymaj samolot".

Na nagraniach wideo zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, jak pasażer jest obezwładniany i przenoszony na tył samolotu.

"Podziękowania dla załogi i pasażerów lotu Delta 386, z Los Angeles do Nashville, którzy pomogli w zatrzymaniu niezdyscyplinowanego pasażera, gdy lot został przekierowywany do Albuquerque. Samolot wylądował bez incydentów, a pasażer został usunięty (z samolotu) przez służby porządkowe" - poinformował przewoźnik w oświadczeniu.

