USA zawieszają połączenia lotnicze z Mediolanem

American Airlines poinformowały w sobotę, że zawieszają z powodu koronawirusa do 24 kwietnia połączenia lotnicze Mediolan-Nowy Jork i Mediolan- Miami.

Linie lotnicze wydały komunikat w kilka godzin po tym jak Departament Stanu umieścił na swojej stronie internetowej ostrzeżenie dotyczące podróży do Lombardii i Wenecji Euganejskiej we Włoszech - "Poziom czwarty-nie podróżuj", uzasadnienie- "ze względu na ryzyko przenoszenia wirusa przez społeczność lokalną i wprowadzenie lokalnych procedur kwarantanny".

Zawieszone zostają do 24 kwietnia bieżącego roku połączenia z Mediolanu, stolicy Lombardii, do Nowego Jorku i Miami.

Wiceprezydent Mike Pence powiedział w sobotę, że Departament Stanu USA będzie współpracować z Włochami w celu koordynacji badań medycznych wszystkich osób przybywających z Włoch do Stanów Zjednoczonych.

Koronawirus zabił już ok. 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach, i rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do ponad 85 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 29 zgonów.