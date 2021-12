Ustawa o przyspieszeniu CPK. Kontrowersje wewnątrz rządu

Przedmiotem uzgodnień międzyresortowych stał się projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Okazało się, że w samym rządzie jest dużo wątpliwości. Kontrowersje między resortami finansów i infrastruktury dotyczyły m.in. wpływu projektowanych rozwiązań na budżet państwa.

"Przedstawiony sposób finansowania, przyjmując założenie, że spw (skarbowy papier wartościowy - red.) zostaną zbyte w celu sfinansowania potrzeb Spółki Celowej na zapewnienie przygotowania i realizacji Programu oraz koordynacji i kontroli realizacji przedsięwzięć w efekcie końcowym będzie mieć wpływ na wysokość państwowego długu publicznego, jak i deficyt", zauważa resort finansów.Dodaje, że projekt nie przewiduje limitu obligacji, jakie miałyby być przekazywane Spółce Celowej ani też nie odnosi się do perspektywy czasowej wynikającej z uchwalonego programu. "To powoduje, iż wprowadzany do ustawy budżetowej na dany rok limit emisji skarbowy papierów wartościowych może okazywać się niewystarczający, co w konsekwencji oznaczałoby brak możliwości realizacji wniosku Pełnomocnika bądź też konieczność nowelizacji ustawy budżetowej. Przyjęcie takiego rozwiązanianie może zostać zaakceptowane" - czytamy w uwagach.Resort finansów uważa również, że tworzenie kolejnych rozwiązań polegających na finansowaniu potrzeb wydatkowych spółek SP obligacjami skarbowymi może doprowadzić do destabilizacji rynku skarbowych papierów wartościowych, wzrostu wydatków budżetu państwa oraz wzrostu deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych."Istnieje również ryzyko obniżenia wiarygodności funkcjonujących w Polsce reguł fiskalnych związane z zamianą jednorazowego instrumentu pozabudżetowego w de facto instrument powtarzalny. Konsekwencje mogą być długoterminowe i negatywne dla ratingu kredytowego Polski oraz kosztów obsługi długu publicznego" - podaje Ministerstwo Finansów.Ministerstwo Infrastruktury uspokaja jednak, że "pomimo wprowadzenia dynamicznego mechanizmu planowania finansowego inwestycji, limit pozostanie zawsze pod kontrolą Rady Ministrów, w tym w szczególności ministra właściwego ds. finansów publicznych z uwagi na to, że akceptacja przyszłych zmian Programu Wieloletniego CPK pozostanie w gestii Rady Ministrów. Projekt ustawy budżetowej na kolejny rok może każdorazowo opierać się na najlepszej w danej chwili wiedzy, tj. na aktualnym Programie Wieloletnim CPK."