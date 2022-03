UTK odmówił zatwierdzenia podwyżki cen za dostęp do infrastruktury kolejowej

Prezes UTK nie zatwierdził zmian w cenniku @PKP_PLK_SA.



Oznacza to, że na rozkład jazdy pociągów 2022/2023 PKP PLK może stosować dotychczasowy cennik lub opracować nowy cennik i ponownie przedstawić go do zatwierdzenia Prezesa UTK.



Więcej ➡ https://t.co/UyUpQ55705