UTK: sierpień najlepszym miesiącem na kolei od początku epidemii koronawirusa

Sierpień był najlepszym miesiącem na kolei od początku epidemii koronawirusa. Pociągami przewieziono 20,1 mln podróżnych i 18,8 mln ton towarów. Oznacza to najmniejsze od marca spadki, porównując rok do roku - poinformował we wtorek Urząd Transportu Kolejowego.

Z danych urzędu wynika jednocześnie, że w sierpniu z usług kolei skorzystało o 28,8 proc. mniej podróżnych niż rok wcześniej, kiedy to koleją podróżowało 28,3 mln pasażerów. Z kolei masa przewiezionych towarów sierpniu tego roku wyniosła 18,9 mln ton i była mniejsza o 3 proc. niż rok wcześniej, kiedy koleją 19,4 mln ton.

Jak informuje UTK, widoczne jest stopniowe wyhamowanie wzrostów miesiąc do miesiąca. Podczas gdy w czerwcu i lipcu wzrosty te przekraczały ponad 4 mln pasażerów, to w sierpniu wzrost wyniósł już tylko blisko 1,3 mln podróżnych.

"W miesiącach wakacyjnych widoczny był powrót pasażerów na kolej. Podróżni zaufali kolei, planując urlopowe wyjazdy. Obecnie coraz ważniejsze będą codzienne podróże pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy. By zagwarantować odpowiednią ofertę, przewoźnicy wznowili dużą cześć połączeń. Wyniki z miesiąca na miesiąc są bardziej optymistyczne, jednak nie możemy zapominać, że epidemia cały czas wywiera negatywny wpływ na przewozy pasażerskie" - powiedział cytowany w komunikacie Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Jak podał UTK, wyniki za okres styczeń - sierpień to ponad 143 mln przewiezionych koleją pasażerów, czyli o 34,4 proc. mniej niż rok wcześniej w tym samym czasie. Z kolei w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku przewieziono 142,4 mln ton o 9,8 proc. mniej niż przed rokiem.

"Rynek przewozów towarowych, w porównaniu z przewozami pasażerskimi, okazał się znacznie bardziej odporny na zmiany wynikające z epidemii koronawirusa. Widoczne jest to także w sierpniu. Na przykład największy przewoźnik towarowy osiągnął w tym miesiącu najlepszy wynik od początku roku. Warto zauważyć, że pomimo spadków wskaźników gospodarczych jak PKB czy przychodów sektora usług konsumenckich w przypadku kolei bardzo wysokie wartości osiągnęły przewozy intermodalne. Nie zmienia to potrzeby podejmowania przez przewoźników działań, których celem jest minimalizacja strat związanych z COVID-19" - komentuje cytowany w komunikacie prezes UTK.