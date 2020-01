UTK sprawdzi do końca ferii ponad 140 pociągów

Od 13 stycznia do 23 lutego, czyli w całym okresie ferii zimowych w Polsce, Urząd Transportu Kolejowego sprawdzi w całym kraju dodatkowo 140 pociągów. W całym ub. roku UTK przeprowadził 372 kontroli, w efekcie m.in. wyłączając z eksploatacji 105 wagonów.

Prezes UTK nałożył w ub. roku 16 kar na przewoźników pasażerskich (w całym kraju działa ich ponad 20) za naruszenia przepisów.

Cztery postępowania dotyczyły przestrzegania praw pasażerów i zakończyły się nałożeniem kar - łącznie na ponad 1,1 mln zł.

Na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu kolejowego można poskarżyć się do prezesa UTK. W 2018 r. otrzymał on 1384 skargi, a w 2019 r. - 1341 skarg.

W piątek Urząd Transportu Kolejowego zorganizował pokazową kontrolę pociągów w bazie spółki PKP Intercity w Katowicach. Jak wyjaśniał dziennikarzom prezes UTK Ignacy Góra, chodzi o potwierdzenie, że składy wyruszające w podróże z pasażerami są dobrze przygotowane i gwarantują bezpieczne przejazdy do celu.



Inspektorzy UTK sprawdzali w Katowicach skład pociągu PKP IC, mającego wyruszyć w trasę do Słupska. Dziennikarze w jednej z toalet zauważyli m.in., że choć było czysto i działała spłuczka, zepsuta była suszarka do rąk. Kontroler skomentował, że usterka przed odjazdem na pewno zostanie naprawiona.

Obok sprawdzanego pociągu prezes Góra mówił m.in., że z kolei chce korzystać coraz więcej podróżnych. "W 2018 r. było to 310 mln pasażerów, a w 2019 r. - choć nie mamy jeszcze pełnych statystyk - będzie to ok. 330 mln pasażerów. Bardzo się z tego cieszymy, bo kolej jest bezpiecznym i ekologicznym środkiem transportu" - deklarował.

Zaznaczył, że UTK w ostatnim okresie świątecznym, noworocznym i rozpoczętych ferii przeprowadził już ok. 40 kontroli (jedna kontrola może dotyczyć kilku pociągów). Główne sprawdzane obszary to bezpieczeństwo (część mechaniczna: wózki, zestawy kołowe, hamulce czy drzwi) oraz komfort (temperatura, poprawność działania wentylacji/klimatyzacji, czystość, zaopatrzenie toalet).

Zgodnie z podsumowaniem z tego okresu, na 76 sprawdzonych przez UTK bez zapowiedzi pociągów, wydano 37 decyzji wyłączających lub ograniczających eksploatację wagonów (w tym drugim przypadku wagon może pozostać w składzie pociągu, jednak nie może przewozić pasażerów). Kontrole mogą odbywać się w bazach przewoźników, ale też np. w trakcie jazdy z pasażerami.

W całym ub. roku inspektorzy Urzędu na przeprowadzone (niezapowiedziane) 372 kontrole, w 105 przypadkach wyłączyli wagony z eksploatacji, a w 165 przypadkach - ograniczyli ich eksploatację. Najczęściej powtarzające się naruszenia to: uszkodzone drzwi, awarie toalet, niedziałające tablice informacji pasażerskiej, niesprawne ogrzewanie/klimatyzacja i błędy w dokumentacji.

Góra przypomniał w piątek, że pasażerowie niezadowoleni z usług przewoźników kolejowych mogą składać u nich reklamacje (europejskie prawo gwarantuje odszkodowania w przypadku pociągów dalekobieżnych: za opóźnienie od godziny do dwóch w wysokości 25 proc. ceny biletu, a za opóźnienie ponad dwóch godzin - 50 proc. ceny biletu).

Pasażerowie chcący złożyć skargę lub reklamację, najpierw powinni skontaktować się z przewoźnikiem. Jeśli jego reakcja nie będzie satysfakcjonująca, można kontaktować się z Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei (pasazer@utk.gov.pl), działającym przy UTK. "Rzecznik rozpatruje reklamacje pozasądowo, polubownie, a jego skuteczność jest na poziomie 80 proc." - zasygnalizował Góra.

UTK prowadzi też kierowaną do dzieci kampanię "Kolejowe ABC" - dotycząca zasad bezpieczeństwa na dworcu, na peronie i w pociągu, a także kulturalnego podróżowania. Dotąd w lekcjach bezpieczeństwa wzięło udział blisko 12 tys. uczniów z 388 podstawówek i przedszkoli; ponad 15 mln widzów obejrzało spoty akcji w telewizji, a prawie 14 mln w internecie.

Zgłoszenia podróżnych nt. bezpieczeństwa w ruchu kolejowym przyjmowane są m.in. poprzez formularz w zakładce "bezpieczeństwo" na stronie utk.gov.pl oraz przez adres pasazer@utk.gov.pl.