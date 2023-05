UTK: w transporcie intermodalnym masa towarów spadła o 1,4 proc.

Masa towarów w kolejowych przewozach intermodalnych spadła w ubiegłym roku o 1,4 proc. do 26,2 mln ton - poinformował we wtorek Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Tym samym przerwany został trend wzrostów w tym transporcie trwający ponad dekadę.

Rok wcześniej transportem intermodalnym koleją przewieziono 26,5 mln ton towarów.

Jak informuje UTK w ubiegłym roku przewoźnicy kolejowi przewieźli 1 mln 750 tys. sztuk jednostek ładunkowych, z czego 1 mln 680 tys. sztuk stanowiły kontenery. W stosunku do 2021 r. liczba przetransportowanych jednostek spadła o 28 tys. (1,6 proc.). Stanowiło to 2 mln 836 tys. TEU (1 kontener 20 stopowy = 1 TEU). W porównaniu z 2021 r. jest to spadek 84 tys. (2,9 proc.).

W transporcie intermodalnym w Polsce przewozi się głównie kontenery. Ich udział w ogólnej liczbie jednostek na koniec 2022 r. stanowił 96 proc. Naczepy i przyczepy samochodowe stanowiły 2,8 proc. wykorzystywanych jednostek, a wymienne nadwozia samochodowe 0,6 proc.

Jak poinformował UTK, w 2022 r. udział masy przewiezionej koleją w ramach transportu intermodalnego w masie ładunków przewiezionych koleją ogółem stanowił 10,5 proc., o 0,4 punktu procentowego mniej niż w 2021 r.

"W roku 2022 przerwany został trend wzrostów w transporcie intermodalnym trwający ponad dekadę. Przewozom kolejowym kontenerów i innych jednostek intermodalnych nie zaszkodziły kryzysy gospodarcze czy pandemia. Jednak konflikt zbrojny za wschodnią granicą okazał się tym, co znacznie ograniczyło przewozy na kierunku wschód - zachód" - powiedział cytowany w komunikacie prezes UTK Ignacy Góra.

"Przewoźnicy ładunków, w tym podmioty działające w segmencie transportu intermodalnego, zmuszeni byli do dostosowania dotychczas świadczonych usług do nowej rzeczywistości. Wojna w Ukrainie wymusiła poszukiwanie nowych kierunków dostaw i alternatywnych kanałów dystrybucji. Dodatkowym wyzwaniem stały się rosnące koszty energii, wpływające na rentowność prowadzonej działalności" - dodał.

Z danych opublikowanych przez UTK wynika, że spośród 23 spółek realizujących przewozy intermodalne w 2022 r. jedynie PKP Cargo osiągnęło udział w rynku przekraczający 25 proc. pod względem przewiezionej masy ładunków, a siedem następnych spółek (DB Cargo Polska, PCC Intermodal, Captrain Polska, Ecco Rail, Metrans +Polonia+, Eurasian Railway Carrier i LTE Polska) osiągnęło łączny udział w rynku na poziomie 57,2 proc.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl