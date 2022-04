UTK: Warszawska Kolej Dojazdowa najbardziej punktualnym przewoźnikiem w 2021 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) była najbardziej punktualnym kolejowym przewoźnikiem w roku 2021 - wynika z raportu przygotowanego przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Uzyskany przez nią wskaźnik punktualności to 99,46 proc., co oznacza, że prawie każdy pociąg przyjechał do stacji docelowej bez opóźnienia.

Jak wskazuje w raporcie Urząd Transportu kolejowego, WKD realizuje przewozy na wydzielonej infrastrukturze, dzięki temu pociągi tego przewoźnika nie są narażone na większość czynników generujących opóźnienia. Dodatkowo na sieci WKD o długości 36 km sporadycznie dochodzi do zdarzeń losowych. Większość przewoźników z najlepszymi wynikami punktualności wykonuje przewozy na stosunkowo niewielkie odległości.

W przypadku PKP SKM w Trójmieście (98 proc. wskaźnik punktualności) czy UBB (Uznamska Kolej Nadmorska, niemiecki przewoźnik kolejowy realizujący przewozy nadmorskie na trasach: Świnoujście Centrum do Barth oraz od Zinnowitz do Peenemünde), który miał 97,35 proc. wskaźnik punktualności, możemy mówić o podobnej sytuacji jak u przewoźnika WKD.

Największy polski przewoźnik kolejowy - Polregio, zanotował w ubiegłym roku wskaźnik punktualności na poziomie 90,59 proc.

Z raportu UTK wynika, że najmniejszą punktualność spośród przewoźników funkcjonujących wg rozkładu jazdy odnotowała w ubiegłym roku spółka PKP Intercity, która uruchamia pociągi na najdłuższych trasach, przez co wiele zdarzeń na sieci może mieć wpływ na punktualność tego przewoźnika. Średnia punktualność pociągów PKP Intercity w 2021 r. wyniosła 72,55 proc.

Jak wyjaśnia UTK, dużo większa odległość, na jaką podróżują pasażerowie kolei dalekobieżnych może mieć przełożenie na większą możliwość doświadczenia bardziej uciążliwego opóźnienia niż w przypadku przewoźników regionalnych. W przypadku kolei aglomeracyjnych opóźnienia często są mniejsze niż czas oczekiwania na możliwość kontynuacji podróży np. w komunikacji autobusowej czy w indywidualnym transporcie samochodowym.

Przy realizowanych trasach o średniej długości blisko 240 km możliwość wystąpienia opóźnienia znacznie bardziej odczuwalnego przez klienta jest większa, zaś w wielu przypadkach nie ma możliwości zakończenia podróży i skorzystania z innego środka transportu.

Z danych zebranych przez UTK wynika, że średnia odległość przejazdu pasażera w Warszawskiej Kolei Dojazdowej w ubiegłym roku wynosiła 15 km, podczas gdy w PKP Intercity było to 238 km.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl