Uziemione lotnictwo. Kataklizm przeżyją najsilniejsi

Dla lotnictwa pasażerskiego, dla produkcji samolotów, zaplecza i usług związanych z awiacją, światowa pandemia koronawirusa to doświadczenie bez precedensu. Nigdy w dziejach ruch lotniczy nie był tak totalnie sparaliżowany. Po wygaśnięciu choroby branża nie będzie z pewnością wyglądała tak samo. O tanich lotach możemy zapomnieć na lata.

Smutne konsekwencje

Kostki domina

Kup pan samolot

Przeżyją najsilniejsi

Skalę globalnego tąpnięcia obrazują dane dotyczące wykorzystania zdolności obsługi pasażerskiej lotnisk. Szacuje się, że obecnie światowe lotniska wykorzystywane są tylko w 20 proc!Nie może być inaczej skoro jak wynika z danych FAA (amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa) amerykańskie linie lotnicze w kwietniu ograniczyły od 70 proc. do 75 proc. liczbę lotów krajowych, w maju ograniczenie ma wynieść 80 proc. W przypadku lotów międzynarodowych ograniczenie wyniesie około 90 proc.Uziemienie samolotów ma gigantyczne konsekwencje dla dziesiątków milionów ludzi. Zagrożone są miliony miejsc pracy.- COVID-10 zatruł cały lotniczy ekosystem. Właściwie wszyscy, nawet w pośredni sposób związani z lotnictwem, ucierpią – mówi Patrick Dore, analityk ruchu lotniczego.O tym, jak dalece sytuacja w ruchu lotniczym wpływa na inne branże, może świadczyć np. to, co dzieje się wśród wytwórców tworzyw sztucznych. Ci, którzy wytwarzali jednorazowe sztućce dla linii lotniczych, zostali z milionami sztuk nie odebranych produktów.Czytaj również: Tworzywa sztuczne w rozterce. Koronawirus podzielił branżę Jednak główne uderzenie przyjął, co oczywiste, personel lotniczy. Nikt nie zatrudnia obecnie ani pilotów, ani personelu pokładowego. Nawet bardzo solidni pracodawcy, jak na przykład bardzo dobrze płacące linie Emirates poprosiły personel o udanie się na bezpłatny urlop.- To jeden z najłatwiejszych kroków do podjęcia przez linie lotnicze, ale w pełni zrozumiały. Zresztą sam personel, co znamienne, nie protestuje. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja jest ekstremalnie trudna – tłumaczy przebywający na urlopie jeden z pilotów arabskiego przewoźnika.Liczni przewoźnicy np. British Airways, Lufthansa, czy United Airlines Holdings i Air New Zealand Ltd, ostrzegają, że prawdopodobnie wyjdą z kryzysu mniejsi i istnieją obawy, że nie wszyscy mogą go przetrwać. Wszyscy natomiast proszą rządy o pomoc.Grupie Lufthansa uziemiła 700 z posiadanych 763 samolotów. Przewoźnik zmniejszył swoją zdolność przewozową o 95 proc. i odpowiednio liczbę godzin pracy, a także zawiesił dywidendę.- Nasza firma znajduje się w wyjątkowej sytuacji – przyznaje Carsten Spohr, szef Lufthansy z 30-letnim doświadczeniem w branży. Niemiecki potentat zatrudniał około 135 tys. pracowników!Sytuacja jest bezprecedensowa, a specjaliści zastanawiają się, które z firm w branży upadną jako pierwsze. Oceniane są rezerwy finansowe.- Możemy przetrwać w obecnej sytuacji wstrzymania lotów nawet rok – powiedział niedawno w rozmowie z WNP.PL Jozsef Varadi, prezes niskokosztowego przewoźnika lotniczego Wizz Air. Tyle, że to jedna z dwóch firm (obok Ryanaira), które mogą pochwalić się największymi zasobami gotówki. W przypadku pozostałych przewoźników przy całkowitym zakazie lotów starczy jej na góra 2 do 3 miesięcy.Złudzeń nie mają gracze giełdowi. Akcje drugiego co do wielkości amerykańskiego przewoźnika Delta Airlines od 20 lutego straciły grubo ponad połowę swojej wartości. Wówczas kosztowały po około 58 dol., a obecnie niespełna 23 dol. O niepewności wokół branży niech świadczy to, że S&P Global Ratings obniżył niedawno rating tego przewoźnika z BBB- (odpowiedni) do BB (przyszłość stoi w obliczu poważnych niepewności).Jeden z analityków już określił papiery Delta Airlines jako „wysokowydajne, spekulacyjne terytorium”.Problemy w tym, że kłopoty przewoźników rozlewają się jak już pisaliśmy na innych. Potężnie cierpią zwłaszcza lotniska. Oznacza to zagrożenie dla milionów miejsc pracy.Dwie liczby: 60 tys. i 80 tys. Ta pierwsza to liczba pracowników lotniska w Atlancie, ta druga Fraportu (lotnisko we Frankfurcie nad Menem). Nawet obsługujące ułamek ruchu tamtych olbrzymów lotnisko w Pyrzowicach (obsługuje Górny Śląsk), zatrudnia około 3,5 tys. ludzi!To - oprócz personelu naziemnego - obsługa sklepów, punktów usługowych, lotniskowych hoteli, czy straż graniczna i kontrola celna. Przy braku pasażerów, ich praca okazała się nagle w większości zbędna.W 2009 roku (w czasie trwania kryzysu finansowego, który odbił się i na liniach lotniczych) Jocelyn K. Waite, naukowczyni z amerykańskiego Reno, przebadała zależność kondycji portów lotniczych od tego, co się dzieje z liniami lotniczymi. Wniosek jest jasny – upadek jednej linii niszczy tyle samo, a nawet więcej, miejsc pracy w powiązanych firmach – w tym w portach lotniczych.Pomoc udzielana liniom powinna być więc skorelowana ze wsparciem dla portów lotniczych. Pierwsze decyzje w tej sprawie są na świecie podejmowane. Amerykańska Federalna Administracja Lotnicza przyzna fundusze o wartości około 10 miliardów dolarów lotniskom z nowo utworzonego programu dotyczącego pomocy w zakresie koronawirusa.Wszystkie komercyjne porty lotnicze otrzymają fundusze na podstawie liczby obsługiwanych pasażerów, wielkości zadłużenia portu lotniczego i wielkości tzw. rezerwy lotniskowej.O pomocy dla portów myśli także Australia. Tamtejsi urzędnicy tłumaczą, że ze względu na wielkość kraju utrzymanie zdolności lotniczych jest kluczowe w kontekście czasu „po wirusie”.Uziemienie tysięcy samolotów z powodu COVID-19 spowodowało, że na razie nikt nie myśli o zakupie nowych. Przewoźnicy zaczęli oszczędzać. Niestety wiele wskazuje, że nieuchronnym następstwem pandemii będzie globalny kryzys gospodarczy. W związku z nim zapotrzebowanie na podróże lotnicze gwałtownie spadnie.- Jest wielce prawdopodobne, że kiedy przejdziemy na drugą stronę pandemii, sytuacja nie wróci do tętniącej życiem sytuacji rynkowej, którą mieliśmy na początku roku - mówi Olivier Ponti, wiceprezes firmy analitycznej ForwardKeys.Specjalizująca się w analizie danych firma OAG zapowiedziała, że ​​lotnictwo pasażerskie powróci do poziomów przewozów oczekiwanych na 2020 rok najwcześniej w 2022 roku, a bardziej prawdopodobne, dopiero w 2023. To zaś oznacza, że obecnie zamówione samoloty będą latały w części puste.Nic więc dziwnego, że dwaj najpoważniejsi producenci maszyn: europejski Airbus i amerykański Boeing już liczą straty. Ograniczyły one produkcję, część zakładów stoi. W piątek z powodu COVID-19 pracę wstrzymały wytwórnie Boeinga koło Filadelfii.Część zamówień – choć firmy nie mówią jeszcze jak duża – musi zostać spisana na stratę. Szczególnie bolesne jest to dla Boeinga. Pandemia spowodowała bowiem, że przewoźnicy starają się anulować lub przesunąć w czasie odbiór maszyn szerokokadłubowych. Niechciane są zwłaszcza drogie Dreamlinery, Airbusy A350 i A330 Neo. Mało chętnych jest także na boeingi B777. To maszyny na dalekie rejsy, gdzie bilety słono kosztują. Takich zaś lotów przy kryzysie gospodarczym będzie mniej.Airbus będzie przynajmniej mógł liczyć na sprzedaż maszyn rodziny A320. W przypadku Boeinga problemy z B737 Max teraz mogą być szczególnie kosztowne. Na razie żadna z firm nie mówi, ile spodziewa się sprzedać samolotów w tym roku, wszystkie wcześniejsze rachuby wzięły zaś w łeb.Wygląda jednak, że planowana przez administrację centralną wielomiliardowa pomoc dla Boeinga będzie szczególnie cenna.Co ciekawe część analityków uważa, że Airbus może próbować przy okazji kryzysu uprościć strukturę produkcji swoich maszyn. Poszkodowanym może być Wielka Brytania, obowiązki tamtejszych zakładów mogą przejąć montownie z krajów będących w Unii.Co czeka branże po kryzysie? Po pierwsze część linii nie przetrwa. Pierwsze bankructwa mogą nastąpić już w połowie kwietnia. Apogeum zaś może mieć miejsce w maju. Wiele będzie zależało od polityki rządów.- Rządy muszą zagwarantować, aby linie lotnicze miały wystarczające przepływy pieniężne, co pozwoli utrzymać je w tym okresie - mówi Conrad Clifford, wiceprezes ds. Azji i Pacyfiku w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Transportu Lotniczego (IATA).Dodaje, że takie wsparcie może obejmować bezpośrednie dofinansowanie, ułatwienie udzielania pożyczek i gwarancji kredytowych oraz wsparcie dla rynku obligacji korporacyjnych.Mimo mniejszej liczby podróżnych,jaka jest spodziewana po kryzysie, wcale nie oznacza to spadku cen biletów. Bankructwa wśród linii spowodują bowiem mniejszą konkurencję o klienta. Według analityków część tanich przewoźników będzie się starała podnieść poprzeczkę cenową.Mniej linii to złe wiadomości także dla personelu latającego i naziemnego. Także i tu zaostrzy się rywalizacja. Branża lotnicza "po drugiej stronie pandemii" będzie wyglądać zupełnie inaczej.