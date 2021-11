W 13 województwach powstaną nowe odcinkowe pomiary prędkości

Ogłosiliśmy przetarg na dostawę i montaż nowych 39 odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia zamontowane zostaną w 13 województwach na różnych kategoriach dróg, w tym na autostradach - powiedziała rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak.

Urządzenia wykorzystywane do pomiaru średniej prędkości pojazdów będą prowadziły kontrole na wszystkich kategoriach dróg, w tym na wybranych odcinkach autostrad A1, A2 i A4 - powiedziała Monika Niżniak.

Wskazała, że na liście podstawowej wytypowanych lokalizacji znajduje się 39 odcinków dróg w 13 województwach.

Najwięcej odcinkowych pomiarów prędkości pojawi się na terenie województwa łódzkiego i podkarpackiego (5), po 4 w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim, 3 w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim oraz pomorskim, 1 opp na terenie województwa opolskiego - wyliczyła.

"Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD planuje objąć kontrolami z wykorzystaniem odcinkowych pomiarów prędkości 39 lokalizacji, które zostały wytypowane na postawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego. Urządzenia wykorzystywane do pomiaru średniej prędkości pojazdów będą prowadziły kontrole na wszystkich kategoriach dróg, w tym na wybranych odcinkach autostrad A1, A2 i A4" - wytłumaczyła Monika Niżniak.

Rzeczniczka GITD wskazała, że na liście podstawowej wytypowanych lokalizacji znajduje się 39 odcinków dróg w 13 województwach. "Najwięcej odcinkowych pomiarów prędkości pojawi się na terenie województwa łódzkiego i podkarpackiego (5), po 4 w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim, 3 w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim oraz pomorskim, 1 opp na terenie województwa opolskiego" - wyliczyła.

"W przypadku braku możliwości instalacji urządzeń w miejscach, które wytypowano do objęcia kontrolą w pierwszej kolejności, CANARD wykorzysta lokalizacje z tzw. listy rezerwowej. Ostateczna ocena możliwości montażu urządzeń zostanie przeprowadzona po wyborze wykonawcy i przeprowadzeniu przez niego ponownych analiz z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych" - podkreśliła.

Przekazała, że wykonawca musi dostarczyć i zainstalować, po uzyskaniu wszystkich zezwoleń i wykonaniu niezbędnych prac budowlanych, 39 systemów odcinkowych pomiarów prędkości dostosowanych do specyfiki danego odcinka drogi. "Funkcjonalności urządzeń muszą zapewnić m.in. możliwość rejestracji naruszeń na co najmniej trzech pasach ruchu niezależnie od tego, po którym pasie porusza się mierzony pojazd. Wykonywać pomiary bez przerwy również w trudnych warunkach pogodowych, rejestrować prędkość pojazdów co najmniej od 30 do 220 km/h, identyfikować rodzaj pojazdu, wykonywać wysokiej jakości zdjęcia bez względu na porę dnia. Wyłoniony w przetargu wykonawca, od dnia podpisania umowy, będzie miał 70 tygodni na montaż urządzeń" - poinformowała.

"Kluczową zaletą odcinkowych pomiarów prędkości, ze względu na ich zasięg oddziaływania, jest możliwość wpłynięcia na zmianę zachowania kierowców i stosowania się przez kierujących do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka. Średnia prędkość pojazdów obliczana jest na podstawie pomiaru czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanej trasy" - podała.

Przypomniała, że Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD dysponuje dziś 30 odcinkowymi pomiarami prędkości. "W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku zarejestrowały one blisko 600 tys. przypadków przekroczenia przez kierujących obowiązujących ograniczeń prędkości" - przekazała.

"Montaż nowych odcinkowych pomiarów prędkości jest realizowany w ramach projektu +Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym+. Zakłada on zakup i montaż 358 urządzeń rejestrujących, w tym w 100 lokalizacjach, które wcześniej nie znajdowały się w systemie fotoradarowi CANARD" - dodała.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl