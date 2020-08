W 2019 roku ponad 14 proc. biletów kolejowych sprzedanych przez internet

Do ponad 14 proc. wzrósł udział biletów kupowanych w 2019 roku za pośrednictwem aplikacji i stron internetowych. To o niemal 4 punkty procentowe więcej niż w 2018 roku. Mniej niż połowę, bo 46,5 proc. biletów pasażerowie kupili w 2019 roku w kasach. Licząc rok do roku spadek wyniósł niemal 5 punktów procentowych - poinformował Urząd Transportu Kolejowego (UTK).