W 2019 roku z usług kolei może skorzystać 330 mln podróżnych

Pociągami przez pierwsze trzy kwartały tego roku przewieziono 247 mln osób; to wzrost o blisko 18 mln pasażerów i prawie 8 proc. licząc rok do roku - poinformował w czwartek Urząd Transportu Kolejowego. W tym roku z usług kolei może skorzystać ok. 330 mln podróżnych.

4Buildings - nowe wydarzenie branży budowlanej w Polsce i cztery niezależne konferencje o najważniejszych trendach w budownictwie XXI wieku - już 15-17 listopada w Katowicach. Zarejestruj się teraz!