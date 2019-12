W 2019 udostępniono kierowcom 460 km nowych dróg

W kończącym się 2019 roku GDDKiA udostępniła kierowcom 460 km nowych dróg - poinformował we wtorek rzecznik Dyrekcji Jan Krynicki. Dodał, że w tym czasie podpisano też 9 umów na budowę 160 km dróg, a ogłoszone przetargi zakładają oddanie kolejnych 480 km tras.

GDDKiA kończy 2019 rok realizując 80 zadań zakładających budowę ponad 960 km dróg. W mijającym roku drogowcy oddali do ruchu 460 km nowych dróg.

Obecnie kierowcy mogą jeździć po ponad 4,1 tys. km dróg szybkiego ruchu, w tym blisko 1,7 tys. km autostrad i 2,4 tys. km dróg ekspresowych.

W postępowaniach przetargowych jest 30 inwestycji drogowych długości 382,4 km. Ponadto Dyrekcja podpisała 9 umów na 160,8 km i ogłosiła 34 przetargi na budowę dalszych 480,3 km dróg.

Jak zaznaczył przedstawiciel GDDKiA 2019 rok był rekordowym dla Dyrekcji.

Wyjaśnił, że GDDKiA kończy 2019 rok realizując 80 zadań zakładających budowę ponad 960 km dróg. W mijającym roku drogowcy oddali do ruchu 460 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mogą jeździć po ponad 4,1 tys. km dróg szybkiego ruchu, w tym blisko 1,7 tys. km autostrad i 2,4 tys. km dróg ekspresowych. W postępowaniach przetargowych jest 30 inwestycji drogowych długości 382,4 km. Ponadto Dyrekcja podpisała 9 umów na 160,8 km i ogłosiła 34 przetargi na budowę dalszych 480,3 km dróg.

W 2019 udostępniono kierowcom m.in. autostradową obwodnicę Częstochowy (A1). 60-km trasa pozwoliła połączyć Częstochowę z Katowicami i granicą z Czechami.

W kwestii autostrad, GDDKiA podpisała w marcu umowy na opracowanie koncepcji poszerzenia autostrady A2 z Łodzi do Warszawy o trzeci pas ruchu. Drogowcy planują, że prace budowlane na tym odcinku rozpoczną się w 2021 roku. W czerwcu na A2 w rejonie Pruszkowa został zlikwidowany nieczynny punkt poboru opłat, który wymuszał na kierowcach wolniejszą jazdę.

Generalna Dyrekcja w maju podpisała też umowę na opracowanie planu rozbudowy lub budowy autostrady A4 między Wrocławiem i Krzyżową.

W 2019 roku drogowcy zrobili kolejny krok w kierunku zamknięcia ekspresowego (S17) połączenia stolicy z Lublinem oddając do użytku 70 km tej drogi. Obecnie kierowcy mogą pojechać 155 km S17.

W efekcie zakończonych w tym roku inwestycji kierowcy otrzymali także ekspresowe połączenie w ciągu trasy S5 (ok. 160 km) między Poznaniem a Wrocławiem. W kujawsko-pomorskim oddano ponad 25-km fragment tej trasy od węzła Żnin Północ do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Ponadto inwestor prowadzi prace tak by do końca roku można było udostępnić kierowcom jeszcze blisko 15-kilometrowy odcinek Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Opławiec, stanowiący fragment obwodnicy Bydgoszczy.

GDDKiA deklaruje, że S5 za trzy lata skomunikuje trzy miasta wojewódzkie - Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. W dalszej perspektywie S5 pobiegnie do Ostródy i drogi ekspresowej S7 wydłużając się do ok. 400 km i łącząc cztery województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

W 2019 roku kierowcy mogli sprawniej podróżować również z Warszawy na południe kraju dzięki udostępnieniu ostatniego odcinka S7 w Świętokrzyskim. Kierowcy mają teraz do dyspozycji ok. 200 km tej trasy.

Z kolei na północy kraju, w województwie zachodniopomorskim, kierowcy mogą już korzystać z całego ciągu drogi S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem o długości około 130 km.

Rzecznik GDDKiA dodał, że drogowcy w 2019 roku oddali kierowcom do użytku - oprócz nowych fragmentów autostrad i dróg ekspresowych - także obwodnice miast. Było ich w sumie osiem o długości ponad 65 km m.in. obwodnica Szczecinka w ciągu S11, Suwałk w ciągu S61, czyli fragment Via Baltica, Bolkowa (DK3/DK5), Góry Kalwarii (DK50/DK79), Wschodnia Obwodnica Olsztyna (S51), Skawiny (DK44), Myśliny (DK46).

Krynicki zauważył, że od tego roku GDDKiA stosuje zmodyfikowane kryteria oceny ofert przetargowych. "Przeanalizowaliśmy wprowadzone przez nas kryteria pozacenowe i to jak ich stosowanie w przetargach wpływa na wartość składanych ofert" - zaznaczył.

Dla zwiększenia konkurencyjności dano wykonawcom np. możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, betonowej lub bitumicznej. "Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu może zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę. Oczywiście podczas samej realizacji wykonawca musi zachować określone przez nas wymagania jakościowe. Zoptymalizowaliśmy procedury przetargowe. Wypracowaliśmy nowy harmonogram dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczący robót prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze odwróconej" - wyjaśnił rzecznik.

Przedstawiciel GDDKiA wskazał również, że Dyrekcja wyznaczyła dłuższe niż ustawowe pierwotne terminy składania ofert tak, aby oferenci mogli je lepiej przygotować analizując ryzyka i swoje możliwości wykonania zadania. Ograniczono też możliwość skrócenia terminu realizacji z sześciu do trzech miesięcy oraz zoptymalizowano wymagania w zakresie personelu wykonawcy. "Usprawniamy realizację inwestycji poprzez zmianę warunków udziału w postępowaniu - zmniejszyliśmy wymagania dotyczące okresu doświadczenia personelu wykonawcy (m.in. 12 miesięcy doświadczenia zawodowego) oraz liczbę wymaganego personelu wykonawcy. Nasze modyfikacje dotyczyły także obszarów związanych z terminem realizacji inwestycji" - dodał Krynicki.

W 2019 roku GDDKiA podpisując kolejnych 12 umów o dofinansowanie jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Łączna wartość inwestycji drogowych z dofinansowaniem unijnym to ponad 72 ml mld zł (blisko 35 mld zł ze Wspólnoty).

Krynicki przypomniał ponadto, że w tym roku Dyrekcja rozpoczęła przygotowania do realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Pierwszym projektem wytypowanym do tej formuły będzie budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S6.

"Pracujemy już nad projektem umowy o PPP, tabelą podziału ryzyk i założeniami struktury finansowania dla Europejskiego Urzędu Statystycznego - EUROSTAT. Prowadzimy badanie rynku finansowego, a do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) trafiły dokumenty potrzebne do oceny projektu realizacji OMT. W styczniu przyszłego roku do Gdańska zawita misja EBI. W pierwszej połowie przyszłego roku, po uzyskanie pozytywnej opinii EUROSTAT w zakresie realizacji projektów drogowych w formule PPP, ogłosimy postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wyłonienie partnera prywatnego. Dialog prowadzony będzie z minimum trzema podmiotami, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Te podmioty będą musiały wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz uzyskać najwyższą liczbę punktów w kryterium selekcji" - podsumował rzecznik.