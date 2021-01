W 2020 r. liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach spadła o 56,4 proc. rdr

Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach w 2020 r. wyniosła 193 701 - to o 56,4 proc. mniej niż w 2019 - podała w czwartek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w raporcie podsumowującym ub.r. Najgłębszy spadek, o 59 proc., odnotowała Warszawa; najmniejszy Zielona Góra - 12 proc.

Jak wskazała PAŻP, największą liczbę operacji w polskiej przestrzeni powietrznej odnotowano w I kwartale ubiegłego roku: w styczniu (67,1 tys.), w lutym (60,5 tys.) oraz w marcu (37,5 tys.).

W styczniu i lutym zanotowano wzrost ruchu odpowiednio o 5,5 proc. i 7 proc. Największe spadki pojawiły się w czasie pierwszego lockdown'u w kwietniu (-87 proc.), maju (-85 proc.) i czerwcu (-83 proc.). W całym 2020 roku liczba wszystkich operacji lotniczych IFR spadła o 58,7 proc. do poziomu 376,9 tys. operacji - czytamy.

W przypadku krajowych lotnisk największe spadki zanotowano w Warszawie (-59 proc.), Krakowie (-57 proc.), Wrocławiu (-56 proc.) oraz Modlinie (-56 proc.). Najmniejsze straty w ruchu lotniczym odnotowano w Zielonej Górze (-12 proc.), Łodzi (-38 proc.) oraz Olsztynie-Szymanach (-38 proc.) - podano.



Według Agencji, całkowita liczba operacji na polskich lotniskach spadła o 56,4 proc., osiągając poziom 193,7 tys. operacji.

PAŻP zaznacza w raporcie, że prezentowane dane pochodzą z systemów Network Managera i zawierają informacje o ruchu GAT IFR bez uwzględnienia ruchu OAT i General Aviation. Wyjątkiem jest ostatni wykres zawierający operacje lotnicze ACC TWR APP w 2020 i 2019 roku. Dane dotyczące TWR uwzględniają wszystkie operacje lotnicze łącznie z operacjami typu: low pass, touch and go, over flight.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.