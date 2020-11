W 2023 r. będzie gotowa dokumentacja projektowa linii Śniadowo-Łomża

Do połowy 2023 r. ma być gotowa dokumentacja projektowa linii kolejowej Śniadowo-Łomża - poinformowały w czwartek PKP PLK. W ocenie władz województwa podlaskiego, remont linii "da impet" do rozwoju tej części regionu.

Umowa opiewa na 3,3 mln zł, a zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - poinformowały w czwartek w komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Dokumentację wykona konsorcjum firm, którego liderem jest Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor Sp. z o.o.

Jak informuje rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec, dokumentacja ma być gotowa do połowy 2023 roku, a realizacja robót budowlanych w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027.

"Zgodnie z założeniami projektu, na 17-kilometrowej trasie planowana jest budowa nowych torów i rozjazdów. Przewiduje się montaż komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, które zapewnią bezpieczny przejazd pociągów" - podał Siemieniec. Ma też zostać przebudowana stacja w Łomży, gdzie powstanie tzw. multimodalny peron, obsługujący połączenia kolejowe i autobusowe.

Zgodnie z założeniami, modernizacja ma pozwolić na zwiększenie przepustowości linii, dzięki czemu ma kursować więcej pociągów z większą prędkością. Inwestycja ma też wpłynąć na możliwość rozwoju transportu towarowego. W dokumentacji ma też się znaleźć m.in. analiza przebudowy układu torowego na stacji w Śniadowie.

Jak podkreślił, cytowany w komunikacie, wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel inwestycja jest ważna "ze względu na likwidację wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców". "Zapewnienie warunków do powrotu kolei pasażerskiej do Łomży, po prawie 30 latach, to kolejny krok do budowania w województwie podlaskim i w Polsce kolei bezpiecznej, komfortowej i przewidywalnej" - powiedział wiceminister.

"Z pewnością remont linii ze Śniadowa do Łomży da impet do rozwoju dla tej części naszego województwa. Region łomżyński bardzo potrzebuje połączenia kolejowego" - powiedział marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Dodał, że podpisanie umowy to ważny krok do realizacji inwestycji, która - jak mówił - będzie finansowana ze środków unijnych w ramach nowego programu regionalnego

Prezes PKP PLK Ireneusz Marchel zapewnił, że dla PKP PLK ważne są zarówno inwestycje na trasach międzynarodowych, jak i regionalnych.