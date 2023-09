W branży transportowej zapanował lekki optymizm, ale zagrożeń nie brakuje

W trzecim kwartale 2023 r. 14 proc. przedstawicieli sektora transportowego prognozuje większy poziom sprzedaży, a 74 proc. spodziewa się podobnego wyniku jak w drugim kwartale 2023 r. To najlepszy wynik od ponad roku - podaje Europejski Fundusz Leasingowy (EFL).

Polskie firmy transportowe chcą zamknąć trzeci kwartał 2023 r. wyższymi lub podobnymi przychodami co kwartał wcześniej.

Ruszyły inwestycje w sektorze. Blisko 13 proc. firm transportowych chce je zwiększyć, co jest najwyższym wskaźnikiem od końca 2021 roku.

W planach może przeszkodzić wysoka inflacja. 47,5 proc. przedsiębiorstw transportowych obawia się jej negatywnego wpływu na prowadzoną działalność, to o 15 p.p. więcej niż trzy miesiące wcześniej.

Subindeks Barometru EFL dla transportu na trzeci kwartał 2023 roku wyniósł 49,7 pkt., to o 0,8 pkt. mniej niż w poprzednim kwartale. Jest to drugi najwyższy odczyt wśród badanych sześciu branż – wyższy miała tylko HoReCa (50,2 pkt.).

- Od kilkunastu miesięcy odczyty dla sektora transportowego krążą wokół magicznego poziomu 50 punktów, który oznacza, że firmy widzą szanse na przyspieszenie ich biznesu. W ubiegłym kwartale przekroczyliśmy tę optymistyczną granicę, w tym ponownie został odnotowany wynik poniżej progu OR. Widać, że przewoźnikom trudno jest formułować bardziej optymistyczne prognozy, obserwując otoczenie gospodarczo-polityczne. Cały czas brakuje pozytywnych, dużych impulsów, które by ich do tego skłoniły. Mogą nimi być zarówno czynniki na poziomie europejskim, jak i odblokowanie funduszy z KPO (Krajowego Planu Odbudowy - przyp. red.) dla Polski, zakończenie wojny na terytorium Ukrainy czy wyniki wyborów parlamentarnych, które przed nami – mówi Radosław Woźniak, prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL).

Sprzedaż oraz inwestycje w górę. Ale są i zagrożenia

Patrząc na składowe Subindeksu Barometru EFL dla sektora transportowego na trzeci kwartał 2023 r., zdecydowanie bardziej optymistycznie niż w ostatnich odczytach wygląda wynik dotyczący sprzedaży. Niemal 14 proc. firm liczy na większe przychody, niż miało to miejsce w drugim kwartale tego roku. Trzy miesiące wcześniej nikt nie udzielił takiej odpowiedzi. To także najwyższy wynik od drugiego kwartału 2022 roku (29 proc.). 74 proc. respondentów spodziewa się podobnego poziomu sprzedaży co w poprzednim kwartale.

Stabilnie jest także w obszarze „płynność finansowa”. 77,5 proc. firm uważa, że w najbliższych miesiącach będzie na takim samym poziomie, co w minionych miesiącach, a 11 proc. liczy na polepszenie kondycji finansowej swojego przedsiębiorstwa.

Po raz pierwszy od końca 2021 roku widać pozytywne zmiany w inwestycjach. Choć wciąż zdecydowana większość firm transportowych planuje podobny poziom inwestycji co w poprzednich miesiącach (62,5 proc.), to prawie 13 proc. spodziewa się je zwiększyć. To najwyższy wynik od czwartego kwartału 2021 roku (29 proc.). Do tej pory, w poprzednich odczytach wyniki oscylowały na poziomie kilku procent.

Inflacja może przeszkodzić w planach firm transportowych

Zapytane o wpływ wojny i inflacji na prowadzony biznes firmy transportowe zdecydowanie mniej obawiają się pierwszego czynnika. Na negatywny wpływ wojny na ich działalność wskazuje 15 proc. zapytanych. Warto jednak zauważyć, że grupa ta jest dwukrotnie większa niż w drugim kwartale (7,5 proc.).

Więcej firm transportowych obawia się inflacji. 47,5 proc. przedsiębiorstw transportowych boi się pogorszenia kondycji swojego biznesu w związku z rosnącą inflacją. Jest to wynik aż o 15 p.p. wyższy niż trzy miesiące wcześniej. W HoReCa tak odpowiedziało aż 59 proc. zapytanych, w handlu – 59 proc., w przemyśle 41 proc., w budownictwie 41 proc., a w usługach 52 proc.