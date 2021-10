W. Brytania: Po 20 miesiącach przerwy w Londynie wrócą nocne linie metra

Pod koniec listopada - po 20-miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa - wznowione zostanie kursowanie nocnych linii metra w Londynie - ogłosił w czwartek burmistrz brytyjskiej stolicy Sadiq Khan.

Nocne składy metra uruchomiono w Londynie w sierpniu 2016 roku. Kursowały one w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę na pięciu z 11 linii. Zawieszono je jednak w marcu 2020 r. wraz z początkiem pierwszego lockdownu, gdy ograniczono cały transport publiczny w brytyjskiej stolicy.

Jak poinformowała zarządzająca transportem publicznym spółka Transport for London (TfL), od piątku 27 listopada zaczną z powrotem jeździć nocne pociągi na linii Central, która prowadzi ze wschodu na zachód, oraz na linii Victoria - wiodącej z północy na południe miasta, natomiast przywrócenie ich na trzech pozostałych liniach - Piccadilly, Jubilee i Northern - nastąpi tak szybko, jak to możliwe.

W Anglii niemal wszystkie restrykcje covidowe zostały zniesione 19 lipca i od tego czasu cała branża związana z życiem nocnym mogła wznowić działalność, zaś liczba pasażerów w transporcie publicznym jest bliska poziomów sprzed pandemii. Na decyzję o przywróceniu nocnych linii metra wpłynęła też kwestia bezpieczeństwa kobiet w nocy.

W ostatnich miesiącach w Londynie doszło do dwóch głośnych zabójstw młodych kobiet, Sary Everard w marcu i Sabiny Nessy we wrześniu. Obie zostały zaatakowane przez zabójców, gdy wieczorem poruszały się pieszo w drodze do lub z domu. Petycję, by ze względu na bezpieczeństwo kobiet przywrócić kursowanie metra w nocy w weekendy, podpisało po tych zdarzeniach prawie 140 tys. londyńczyków.

