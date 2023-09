W centrum Polski buduje się wielki terminal. Ma pomóc odrobić straty po wybuchu wojny

Jeszcze w tym roku PKP Cargo planuje otworzyć nowy terminal multimodalny w Zduńskiej Woli Karsznicach. Pomoże on spółce odrobić straty w tym segmencie - po tym, jak obumarł Nowy Jedwabny Szlak.

Rynek przewozów intermodalnych koleją w Polsce kurczy się. Winny jest przede wszystkim dramatyczny spadek obrotów na Nowym Jedwabnym Szlaku, co z kolei jest skutkiem agresji Rosji na Ukrainę.

Projekt terminala w Zduńskiej Woli Karsznicach, zapasowego wobec Małaszewicz, opracowywano od kilku lat, ale wyraźnie nabrał tempa wiosną ubiegłego roku.

Na razie będą tu liczyć na ładunki transportowane południkowo, a jeśli równoleżnikowo - to na Zachód. Mogą być to m.in. kontenery z Chin, które do Polski dotarły nie przez Małaszewicze, ale drogą morską przez Gdańsk i stamtąd - koleją - udają się do odbiorców w Europie.

Rynek przewozów intermodalnych koleją w Polsce kurczy się. W roku 2022 pod względem wolumenu zmniejszył się on o 1,4 proc. rok do roku, a w pierwszym kwartale 2023 r. - aż o 12 proc.

Widać to także w wynikach PKP Cargo. W pierwszym półroczu 2023 grupa przewiozła 2,6 mln ton ładunków (w porównaniu z 4,8 mln ton rok wcześniej); to -46 proc.) Praca przewozowa ukształtowała się na poziomie 1 mld 002 mln tkm wobec 2 mld 033 mln tkm w zeszłym roku (-50 proc.).

Winny temu jest przede wszystkim dramatyczny spadek obrotów na Nowym Jedwabnym Szlaku; to skutek agresji Rosji na Ukrainę, co pozbawiło handel Chin z Europą - i vice versa - ubezpieczeń transportowych.

Docelowe przeładunki: 500 tysięcy TEU rocznie

Projekt terminala w Zduńskiej Woli Karsznicach, zapasowego wobec Małaszewicz, opracowywano od kilku lat, ale wyraźnie nabrał tempa wiosną ubiegłego roku, kiedy było już wiadomo, że Nowy Jedwabny Szlak na pewno ucierpi z powodu wojny. Wówczas to wspomniane przedsięwzięcie trafiło pod skrzydła należącej do grupy PKP Cargo spółki PKP Cargo Terminale, zarządzającej również terminalami w Małaszewiczach (na granicy z Białorusią) i Medyce-Żurawicy (na granicy z Ukrainą).

- Nowy obiekt uzupełni sieć terminali multimodalnych w centralnej Polsce i uatrakcyjni kolejową ofertę przewozową w rejonie. Jest zlokalizowany na styku głównej europejskiej linii komunikacyjnej Wschód-Zachód oraz trasy Północ-Południe łączącej m.in. Adriatyk, Bałtyk oraz Morze Północne - zwraca uwagę prezes PKP Cargo Dariusz Seliga.

Wiadomo jednak, że na razie w Zduńskiej Woli Karsznicach będą liczyć na ładunki transportowane południkowo, a jeśli równoleżnikowo - to na Zachód. Mogą być to m.in. kontenery z Chin, które do Polski dotarły nie przez Małaszewicze, ale drogą morską przez Gdańsk i stamtąd - koleją - udają się do odbiorców w Europie. W Karsznicach, położonych niemal centralnie w Polsce, mogą być one przeładowywane na docelowe pociągi lub samochody.

Terminal zajmie powierzchnię 13 ha - tuż obok drogi S8, a jego zdolność przeładunkową szacuje się na 500 tys. jednostek multimodalnych (TEU) rocznie. Będzie wyposażony w inteligentne systemy optymalizujące, w tym automatyczny system identyfikacji kontenerów i rozpoznawania potencjalnych uszkodzeń, a ponadto w urządzenia do przeładunku kontenerów, plac składowy o powierzchni 33 tys. m2, parking do obsługi samochodów ciężarowych na ponad 100 miejsc, elektroniczny system obsługi zleceń, przydzielania slotów dla składów kolejowych i samochodów ciężarowych, całodobowy monitoring i oświetlenie nocne.

Na flagową inwestycję PKP Cargo przewidziano ponad 128 mln zł - i już teraz widać, że zmieści się ona w budżecie, a być może zostaną jeszcze pewne środki.

- Chcemy ruszyć z operacjami jeszcze w tym roku. Na początek będą mieć one charakter rozruchowy; musimy wdrożyć pracowników, ale też usytuować terminal w sieci logistycznej naszych klientów. Łańcuchów logistycznych nie przebudowuje się z dnia na dzień. Firmy przygotowują plany roczne. Przełom roku to dobry moment, żeby pojawić się na rynku - wyjaśnia Maciej Krochmalski, członek zarządu PKP Cargo Terminale.

I dodaje, że na początek w Karsznicach będą pracowały cztery reachstackery - urządzenia kołowe do transportu bliskiego, które potrafią chwycić, przemieścić i ułożyć na placu kontener. Jeśli obroty terminala będą tego wymagać, pojawią się też trzy suwnice, pod instalację których już poczyniono przygotowania. Suwnica ma dużą przewagę nad reachstackerem: operacja kontenerowa zajmuje jej 3 minuty, temu drugiemu - 8 minut.

Do terminala będą mogły wjeżdżać pociągi o długości 750 m, przewożące 44 kontenery 40-stopowe. Są w nim dwa tory, pozostawiono też miejsce na trzeci, jeśli będzie potrzebny. Dojazd na razie nie jest elektryfikowany, ale są takie plany.

Pierwszy obiekt spółki PKP Cargo Terminale typu in-land

W Zduńskiej Woli Karsznicach będą się odbywały przede wszystkim operacje pociąg-plac-pociąg lub samochód. Zakłada się, że docelowo 60 proc. ładunków będzie wjeżdżać/wyjeżdżać z terminala pociągami, a 40 proc. - samochodami. Notabene: dla kierowców czekających na załadunek postawiono oddzielny budynek do wypoczynku.

Obiekt ma być dostępny na zasadach komercyjnych dla innych przewoźników kontenerowych w Polsce (w pierwszym kwartale tego roku było ich 23), podobnie jak terminale w Małaszewiczach czy Medyce-Żurawicy.

Maciej Krochmalski przyznaje jednak, że - ze względu na skalę działania PKP Cargo - to ładunki transportowane przez tę firmę będą grać w Karsznicach pierwsze skrzypce. Planuje się tam także obsługiwać transportowane na platformach kolejowych naczepy, ale wydaje się, że w stosunku do kontenerów nie będzie ich dużo. Transport całych naczep jest wygodniejszy dla odbiorców końcowych, ale firmy transportowe wolą jednak obrót kontenerami.

Zduńska Wola Karsznice to pierwszy obiekt spółki PKP Cargo Terminale typu in-land. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, będzie jej największym terminalem kontenerowym.

Co ciekawe: w stosunkowo nieodległym Poznaniu Franowie działa od 10 lat terminal intermodalny zarządzany przez inną spółkę grupy - PKP Cargo Connect. Zdaniem Macieja Krochmalskiego dla obu obiektów wystarczy miejsca na rynku, a o żadnej kanibalizacji nie może być mowy. Tym bardziej że ruch z Chin wróci... Pytanie tylko, kiedy.

- Wydaje się nam, że w perspektywie 5-6 lat terminal w Zduńskiej Woli Karsznicach zacznie się dokładać gotówkowo do grupy i że zwrot z inwestycji będzie książkowy - ocenia Maciej Krochmalski, dodając, że ostatnie trzy lata na rynku transportu intermodalnego w Polsce to odwrócenie kierunków, szlaków i zasad działania.

Wymagało to od logistyków dużego wysiłku w pracy, ale - z drugiej strony - towarzyszyło temu pozytywne dla zarządców terminali zjawisko: rynek mocno podniósł stawki, co podnosi rentowność działalności i powoduje, że nowa inwestycja może spłacić się szybciej, niż zarząd firmy się spodziewa.

