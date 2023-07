W Chrcynnie samolot uderzył w hangar z ludźmi w środku

Samolot cessna podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w hangar, w którym schroniło się 10 osób - poinformowała sekc. Monika Nowakowska-Brynda z PSP. Dodała, że zginął pilot, a dwie osoby są poszukiwane, są też ranni.

Po wypadku lotniczym w Chrcynnie w akcji biorą udział cztery śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Warszawy, Płocka, Olsztyna i Sokołowa Podlaskiego - poinformowała rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie Justyna Sochacka.

Justyna Sochacka przekazała, że wstępne informacje mówiły o ok. 20 osobach poszkodowanych. "Na tym etapie nie mam szczegółów co do ich stanu" - przekazała.

Dodała, że na miejscu znajdują się śmigłowce z Warszawy, Płocka, Olsztyna i Sokołowa Podlaskiego.

"Dwie osoby są poszukiwane. Prawdopodobnie znajdują się pod konstrukcją hangaru" - dodała. W wypadku zginął pilot cessny, który miał lecieć sam. Pozostałe osoby według PSP są ranne. Na miejscu pracuje 10 zastępów straży.

