W dobie epidemii kierowcy międzynarodowi nie mogą pracować więcej niż 11 godz. dziennie

Resort infrastruktury poinformował w środę, że z powodu koronawirusa, wprowadza czasowe zmiany przepisów dot. kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym. M.in. dzienny czas prowadzenia pojazdów nie może przekroczyć 11 godz. Dotąd było to 9 godz.

"Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy. Te wyjątkowe środki są uzasadnione pandemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)" - czytamy w komunikacie.

Resort poinformował, że zmiany stosuje się od 18 marca br. do 16 kwietnia br.

MI wyjaśniło, że zgodnie z odstępstwami, dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin, a nie jak dotychczas 9 godzin; tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin, dotychczas było to 56 godzin; łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin - przed wprowadzeniem ostępstw było to 90 godzin; a po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (dotychczas 45 min. przerwa przysługiwała kierowcom po 4,5 godz. ciągłej jazdy).

Ministerstwo infrastruktury zaznaczyło, że ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.