W Gdynii wmurowano kamień węgielny pod budowę wartego 290 mln zł terminala promowego

Przy Nabrzeżu Polskim Portu Gdynia wmurowano w środę kamień węgielny pod budowę Publicznego Terminala Promowego. Całkowity koszt inwestycji to ok. 290 mln zł brutto. Zakończenie budowy przewidziano na połowę 2021 r. Terminal będzie mógł obsługiwać promy o długości do 240 m.