W III kwartale odwołano ponad 3660 pociągów pasażerskich, głównie z powodu awarii

W trzecim kwartale punktualnie do stacji docelowej przyjechało 92,2 proc. wszystkich pociągów pasażerskich. To był najlepszy wynik w tej dekadzie, odkąd dane takie publikuje Urząd Transportu Kolejowego, choć gorszy niż w zimowym lutym br. (wskaźnik 94,3 proc.). Aby kolejarze nie przyzwyczaili podróżnych do poprawy, latem rekordowa była liczba odwołanych pociągów - ponad 3660.

