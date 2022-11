W imię modernizacji przytkaliśmy kolej. Widać to na mapie

Coraz głośniej się mówi, że niefrasobliwa likwidacja wielu stacji kolejowych trafiła rykoszetem w ruch kolejowy, osłabiając jego płynność. Dzięki stacjom pociągi mogą się bowiem mijać. Gdy tego brakuje, ruch grzęźnie. Pokazuje to najnowsza analiza Fundacji ProKolej.

Na mapie zaznaczono stacje kolejowe, które funkcjonowały jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu, ale w ostatnim okresie zostały zlikwidowane, pozbawione części torów lub zdegradowane do roli najprostszych posterunków. W efekcie pociągi straciły miejsca do mijania i wyprzedzania się.

Jak ocenia Fundacja ProKolej, zamiast zwiększyć przepustowość i poprawić możliwości konstruowania rozkładu jazdy, zrobiono dokładnie odwrotnie. Wybrane pociągi kursują nieco szybciej, ale dla pozostałych brakuje miejsca na torach.

- Pod sztandarem modernizacji i optymalizacji sieci zamknięto w Polsce 75 stacji i zdegradowano kolejnych 80 - wylicza Jakub Majewski, prezes Fundacji. I dodaje, że wielka akcja rujnowania sieci wcale się nie skończyła.

Fundacja ProKolej rozpoczęła cykl analiz odnoszących się do jakości i dostępności infrastruktury kolejowej. W pierwszej kolejności przygotowane zostały mapy ilustrujące problem degradacji stacji. Szczególnie cennym źródłem okazał się przy tej okazji materiał PKP PLK, w którym - w oparciu o informacje 23 zakładów linii kolejowych oraz 8 regionalnych ekspozytur Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym - wskazało ponad 700 lokalizacji generujących największe problemy w ruchu pociągów.

Mapa pokazuje wielką skalę likwidacji stacji kolejowych

Na specjalnej mapie zaznaczono stacje kolejowe, które funkcjonowały jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu ale w ostatnim okresie zostały zlikwidowane, pozbawione części torów lub zdegradowane do roli najprostszych posterunków. Na liniach jednotorowych konsekwencją decyzji o rozbiórce tych elementów infrastruktury stała się eliminacja możliwości mijania się pociągów, a na liniach dwutorowych zablokowano operacje przepuszczania szybszych składów oraz rozpoczynania i kończenia kursów.

- Problemy z przepustowością infrastruktury pokrywają się z liniami, na których przeprowadzono modernizacje - zauważa Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. - A to oznacza to, że poważne błędy pojawiają się już na etapie przygotowania inwestycji. Modernizacje i rewitalizacje miały zwiększyć przepustowość i poprawić możliwości konstruowania rozkładu jazdy, a jest dokładnie odwrotnie. W efekcie wybrane pociągi kursują nieco szybciej, ale dla pozostałych brakuje miejsca na torach.

Analizy wykazały, że problemy z zagwarantowaniem sprawnego mijania lub wyprzedzania pociągów generują odcinki bez stacji liczące powyżej 10-15 kilometrów. A stacje likwidowano na szlakach o długości 20 czy 30 km, ale nawet dłuższych. I działo się to nie tylko na peryferiach ale najczęściej pomiędzy głównymi aglomeracjami. Na przykład na magistrali łączącej Warszawę z Trójmiastem zlikwidowano lub zdegradowano 17 stacji. Cztery rozebrano między Krakowem a Górnym Śląskiem. Z linii Wrocław-Poznań usunięto 4 stacje, a kolejne 4 zdegradowano do roli najprostszych posterunków, na których nie można zorganizować postoju ani wyprzedzania. W rezultacie pociąg regionalny albo towarowy, który wyruszy ze stacji Wrocław Osobowice przez 86 km, czyli aż do Leszna, nie ma gdzie sprawnie przepuścić szybszego składu.

Problem dotknął nawet przebudowane na dwutorowe linie w aglomeracji warszawskiej. Na prawie 50 kilometrowym odcinku Warka - Radom, została po remoncie tylko jedna czynna stacja - w Dobieszynie. Podobnie jest w kierunku Lublina, gdzie budując drugi tor do Pilawy usunięto dwie stacje, a dalej na 26-kilometrowym odcinku do Sobolewa trzy kolejne pod rząd.

ProKolej alarmuje: akcja rujnowania sieci wcale się nie skończyła

- Pod sztandarem modernizacji i optymalizacji sieci zamknięto w Polsce 75 stacji, i zdegradowano kolejnych 80 - wylicza Jakub Majewski. I dodaje, że "wielka akcja rujnowania sieci" wcale się nie skończyła. - Degradację infrastruktury przewidują prace które właśnie się toczą. Ze modernizowanej trasy Poznań - Szczecin znikną stacje Poznań Wola, Pęckowo, Drawiny, Rębusz i Kolin.

W ocenie Fundacji materiał wskazuje, że zrealizowane inwestycje nie spełniają oczekiwań z punktu widzenia ważnego kryterium, jakim jest planowanie i prowadzenie ruchu pociągów. Nawet niewielki wzrost zapotrzebowania na przewozy prowadzi do wyczerpania przepustowości. Bez względu na to, czy są to interwencyjne przewozy zboża z Ukrainy czy dostawy węgla na zimę ogołocona infrastruktura blokuje możliwość uruchamiania pociągów i potęguje problem kumulowania się opóźnień.

- Część projektów rozwojowych zamiast pomóc zaszkodziła kolei. Dwa raporty na ten temat przygotował Urząd Transportu Kolejowego, brak efektów wypunktował również NIK. Zmodernizowane linie okazują się nieprzygotowane do obsługi rosnącego ruchu pasażerskiego i towarowego - podsumowuje prezes Fundacji ProKolej. I dodaje, że przed uruchomieniem nowej perspektywy unijnej trzeba będzie przewartościować priorytety i zdecydowanie większy nacisk położyć na efekty.

