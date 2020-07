W Katowice Airport wracają połączenia czarterowe

W czwartek 2 lipca 2020 roku, po trwającej 109 dni przerwie spowodowanej zakazem lotów, który został wprowadzony ze względu na pandemią koronawirusa, z Katowice Airport zostały wznowione rejsy czarterowe. Pierwszy lot z klientami biur podróży na pokładzie zrealizował Buzz, którego samolot poleciał do bułgarskiego Burgas.

Regulacje w obliczu pandemii

Po wypełnieniu formularza, drogą elektroniczną, otrzymuje się kod QR, z którym będzie można przekroczyć granice. W Katowice Airport obsługa pasażerów odbywa się zgodnie z nowym reżimem sanitarnym. Celem jego wprowadzenia jest zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa.Zgodnie z nowymi regulacjami ograniczona została liczba osób, które mogą przebywać w terminalach pasażerskich, wyłącznie do klientów linii lotniczych, pracowników lotniska oraz członków załóg statków powietrznych.Oznacza to m.in., że odprowadzający lub oczekujący na przylot podróżnych nie będą wpuszczani przez obsługę portu do wnętrza terminali. Wyjątek stanowią osoby, które towarzyszą pasażerom wymagającym specjalnej opieki. Istotną zmianą wynikającą z nowego reżimu sanitarnego jest kontrola temperatury ciała każdego pasażera wylatującego.Ponadto wszystkie osoby przebywające wewnątrz terminali pasażerskich muszą obowiązkowo nosić maseczki. Do dyspozycji pasażerów nieposiadających maseczek udostępnione zostały automaty, w których - oprócz wspomnianych maseczek - zakupić można jednorazowe rękawiczki ochronne oraz płyn do dezynfekcji.W trakcie przebywania na lotnisku obowiązuje zasada zachowywania dystansu fizycznego minimum 1,5 metra. Przypominają o tym stosowne ikonografiki, rozmieszczone przed stanowiskami odprawy biletowo-bagażowej, kontrolą bezpieczeństwa, bramkami do boardingu oraz przy karuzelach do odbioru bagażu rejestrowanego. Emitowane są także komunikaty głosowe z prośbą o zachowanie odpowiedniego dystansu.W terminalach pasażerskich udostępnione zostały automaty z płynem do dezynfekcji. Jednocześnie warto podkreślić, że - w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa - wnętrza terminali pyrzowickiego lotniska są regularnie dezynfekowane. Stanowiska odprawy biletowo-bagażowej, bramki do boardingu oraz informacja lotniskowa zostały wyposażone w przeźroczyste ścianki, oddzielające pracowników lotniska od podróżnych.W ramach nowego reżimu sanitarnego, firmy odpowiadające za obsługę naziemną statków powietrznych stosują procedurę boardingu strefowego pasażerów. W przypadku, gdy w ramach tej procedury wykorzystywane są autobusy, wówczas pod uwagę brana jest zwiększona ich liczba w celu dostosowania się do zasady dystansu pomiędzy pasażerami.Dodatkowo na pokładzie statku powietrznego podróżny ma obowiązek wypełnienia Karty Lokalizacyjnej Pasażera, którą należy oddać po zakończeniu lotu. Po przylocie i odebraniu bagażu, pasażerowie proszeni są o jak najszybsze opuszczenie lotniska. Przygotowanie pyrzowickiego lotniska do nowego reżimu potwierdził audyt Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który został przeprowadzony pod koniec maja 2020 roku.Zobacz też: Ruch w Katowice Airport może zmaleć o ponad połowę