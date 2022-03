W kwietniu ruszą konsultacje dotyczące linii kolejowej Katowice-Ostrawa

Z początkiem kwietnia br. powinna rozpocząć się seria bezpośrednich spotkań konsultacyjnych na temat projektowania przebiegu nowej linii kolejowej, mającej połączyć Katowice z Ostrawą – poinformowała w poniedziałek spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK).

W lutym br. CPK przeprowadziła serię dwunastu spotkań informacyjnych online, m.in. dla mieszkańców Katowic, Rybnika, Łazisk Górnych, Żor, Wodzisławia Śląskiego, Godowa, Mszany i Jastrzębia-Zdroju.

Zaprezentowano wówczas proponowane koncepcje techniczne dotyczące m.in. rozwiązań bezkolizyjnych (np. estakad i tuneli) dla czterech rozważanych wariantów przebiegu linii.

"Po serii lutowych spotkań informacyjnych w trybie online, na początku kwietnia ruszają konsultacje bezpośrednie. Wszystko po to, żeby każdy zainteresowany mógł wyrazić swoje zdanie i zgłosić uwagi. Przebieg tzw. szprychy nr 7 na tym odcinku nie został ostatecznie wytyczony. W grę wchodzą cztery potencjalne warianty" - przypomniała spółka CPK w poniedziałkowej informacji.

"W przypadku odcinka Katowice-Ostrawa teren do planowania linii kolejowych dużych prędkości jest niełatwy z uwagi na obszary szkód górniczych, tereny zurbanizowane i sąsiedztwo autostrady A1. Naszym celem jest wskazanie wariantu, który będzie jak najmniej kolidował z zabudową mieszkalną i terenami chronionymi" - powiedział cytowany pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

"Proces przygotowywania inwestycji przez CPK jest transparentny, dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swojego zdania. Prace przygotowawcze dla linii Katowice-Ostrawa są już zaawansowane. Konsekwentnie realizujemy kolejne etapy, zbliżając się zgodnie z harmonogramem do wniosku o decyzję środowiskową" - zapewnił prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

Obecnie spółka współpracuje z wykonawcą Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) inwestycji, czyli prac przedprojektowych, mających wyłonić w drodze analizy wielokryterialnej postulowany wariant przebiegu nowej linii - w perspektywie czerwca-lipca br. (tzw. wariant inwestorski). Prace te wykonuje konsorcjum polskiej i francuskiej spółki grupy Egis oraz spółki Jaf-Geotechnika.

W toku wcześniejszych prac przygotowano Strategiczne Studium Lokalizacyjne (SSL), które określiło korytarze planowanych linii. Po wypracowaniu STEŚ formalne konsultacje społeczne będą odbywały się na etapie decyzji środowiskowej (w perspektywie 2023 r.). Dalsze spotkania są planowane na etapie procedowania tzw. decyzji lokalizacyjnej (planowo 2023-24). Do 2026 r. planowane jest przygotowanie projektu budowlanego, a do 2030 r. - realizacja inwestycji.

Pierwotnie, na podstawie SSL, wypracowano 11 wariantów połączenia od Katowic do granicy państwa, z których po konsultacjach z branżą górniczą pozostały cztery warianty podstawowe i dwa podwarianty. To one są podstawą analiz w ramach prac nad STEŚ.

Dla obecnie analizowanych wariantów powstaje dokumentacja, uwzględniająca uwarunkowania miejscowe i określająca m.in. optymalne rozwiązania techniczne. Cztery warianty z podwariantami traktowane są w sposób równy; dla każdego zbierane są dane do analizy, aby uzyskać kompleksowe wyniki odnośnie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i eksploatacyjnych.

Przedstawiciele CPK wskazują, że przy projektowanej prędkości 250 km/h konieczne są m.in.: ogrodzenie linii kolejowej oraz budowa dwupoziomowych skrzyżowań projektowanej linii. Za ogrodzeniem projektowane są m.in. drogi prowadzące do skrzyżowań dwupoziomowych. Szereg kryteriów tego typu określi zasięg oddziaływania linii, który - po wyborze docelowego wariantu w perspektywie przełomu lat 2023-24 - ma być podstawą do rozpoczęcia procedur wywłaszczeń.

Opracowywane STEŚ dotyczy odcinka przyszłej linii kolejowej nr 170 między przystankiem Katowice Piotrowice lub Katowice Podlesie (w zależności od wariantu) i granicą państwa do przedłużenia po stronie czeskiej w kierunku Ostrawy oraz odcinka linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój - Wodzisław Śląski, wraz z odgałęzieniami do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i w kierunku Rybnika.

Od końca ub. roku niektóre lokalne samorządy zaczęły publikować na swoich stronach otrzymane od firmy Egis materiały dotyczące proponowanych wariantów przebiegu nowej linii i przekazywać informacje nt. planowanych spotkań konsultacyjnych. Wszelkie materiały znajdują się też w sekcji "Dla mieszkańców" portalu cpk.pl, w materiałach informacyjnych nt. poszczególnych projektów. Mają tam znaleźć się też daty planowanych od początku kwietnia spotkań konsultacyjnych.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego ramach na ok. 3000 ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie ma obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być budowany wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Budowa nowego połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami została też zgłoszona przez samorząd woj. śląskiego do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. Projekt ten przeszedł do drugiego etapu postępowania, co wymagało przygotowania tzw. studium planistyczno-prognostycznego.

