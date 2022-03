W letnim rozkładzie lotów 84 kierunki w Porcie Lotniczym Wrocław

W nowym letnim rozkładzie lotów z wrocławskiego lotniska zaplanowano 84 kierunki. Najwięcej połączeń, bo 52 oferują tanie linie lotnicze, a biura podróży 25 połączeń czarterowych tygodniowo.

W przesłanym PAP komunikacie prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś ocenił, że siatka połączeń na lato 2022 jest zbliżona do czasów sprzed pandemii.

"Obserwujemy znoszenie pandemicznych ograniczeń dla podróżnych, co pozwala przewoźnikom przywracać połączenia, zwiększać liczbę rejsów i uruchamiać nowe kierunki. Na tegoroczny sezon letni mamy już rozwiniętą ofertę przewoźników sieciowych i naprawdę bogaty zestaw nisko kosztowych kierunków południowych oraz czarterów. Widać, że branża lotnicza odbudowuje się w szybkim tempie, jeśli tylko może działać w sprzyjających warunkach" - powiedział Kuś.

W sezonie letnim pasażerowie wrocławskiego lotniska mają do dyspozycji około 95 rejsów tygodniowo do hubów przesiadkowych, w tym do największych w Europie, umożliwiających przesiadkę do samolotów na trasach międzykontynentalnych.

W nowym rozkładzie lotów są cztery nowości w ofercie tanich linii lotniczych: Sztokholm-Arlanda, Wenecja-Treviso, Turyn i Oslo-Gardermoen. Pierwsze trzy kierunki wprowadzają linie Ryanair, a ostatnią - Norwegian.

Duży wybór mają podróżni czekający na kierunki południowe. W nowym rozkładzie zwraca uwagę 9 połączeń do Włoch, 5 do Hiszpanii (w tym Alicante, Barcelona Girona czy Lanzarote w archipelagu Wysp Kanaryjskich) i trzy do Grecji (w tym Ateny, Kreta Chania i Korfu). Wśród innych typowo wakacyjnych kierunków znajdują się m.in. Malta, dwa miasta w Chorwacji - Zadar i Split, a także Podgorica (Czarnogóra), Burgas (Bułgaria), Pafos i Larnaka (oba na Cyprze) czy gruzińskie Kutaisi.

W nowej siatce jest też m.in. 13 połączeń do Wielkiej Brytanii oraz dwa do Irlandii, jak również Paryż-Beauvais, Bruksela-Charleroi, Oslo Torp (latają tam z Wrocławia zarówno linie Ryanair, jak i Wizz Air), Reykjavik, Dortmund czy Eindhoven (Holandia). Siatka międzynarodowych połączeń tanich linii z Wrocławia obejmuje łącznie 20 krajów.

W sezonie letnim pasażerowie wrocławskiego lotniska będą też mieli do dyspozycji kierunki krajowe obsługiwane przez przewoźnika niskokosztowego (Ryanair) - Olsztyn-Mazury i Gdańsk.

8 kierunków greckich, 4 hiszpańskie, 3 włoskie, 3 tureckie, po 2 w Egipcie, Tunezji i Bułgarii oraz Tirana w Albanii - tak wygląda oferta połączeń czarterowych z Wrocławia na lato 2022 oferowanych przez biura podróży.

