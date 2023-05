W Łodzi szykuje się przeprowadzka lotniczego terminala

Z Anną Miderą, prezes Łódź Airport rozmawiamy o rozwoju segmentu cargo na tym lotnisku i ambitnym celu dotyczącym liczby odprawionych w tym roku podróżnych.

Z analizy danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego za 2022 roku wynika, że łódzkie lotnisko zajmuje dopiero 10 miejsce na 15 w zestawieniu uwzględniającym transport lotniczy cargo na polskich lotniskach.

Posłuchaj całej rozmowy z Anną Miderą, prezes łódzkiego lotniska:

Gospodarka do słuchania. Podcast WNP.PL z Anną Miderą, prezes Łódź Airport

To zestawienie obejmujące tylko tzw. ładunki „on board”, czyli te przewożone we frachtowcach lub w lukach bagażowych samolotów pasażerskich (belly cargo). Lotnicze cargo w Polsce wożone jest jednak głównie „na kołach” (to tzw. RFS - usługi transportu przesyłek ciężarówkami między różnymi lotniskami realizowanymi na zlecenie linii lotniczych), czego nie widać już w oficjalnych statystkach ULC.

- Jeżeliby wziąć wszystkie dane i RFS i belly cargo, myślę że znaleźlibyśmy się na 3., może 4. pozycji w Polsce w statystkach cargo – przekonuje prezes Midera.

Dużą szansą, jeśli chodzi o rozwój cargo w Łodzi, jest domknięcie drogowego ringu wokół miasta. Budowana trasa S14 wejdzie w skład obwodnicy i połączy odcinki S8 i A2.

Nowy inwestor pomoże w przeprowadzce terminala?

- Mamy w planach przeniesienie lokalizacji naszego cargo bliżej tego odcinka drogi. To powinno nam ułatwić rozwój tego segmentu. Jesteśmy w trakcie rozmów z potencjalnym inwestorem, który mógłby wykorzystać tą naszą przestrzeń. Liczymy, że dojdzie do tej inwestycji – mówi szefowa lotniska.

Łódź w połowie maja była gospodarzem największego w Europie spotkania branży lotniskowej z liniami lotniczymi– Forum Routes Europe.

- Miasto Łódź jest kompletnie nierozpoznawalne. Oznaczone na mapie jest dość blisko Warszawy i rodziło to wrażenie, że jesteśmy jakąś mała miejscowością w pobliżu Warszawy. Usłyszeliśmy opinie od gości, którzy odwiedzili nas podczas Forum Routes, że są zszokowani wielkością miasta i jego ofertą – relacjonuje Anna Midera i dodaje, że forum zwykle działa jak magnes.

Prezes Łódź Airport liczy, że w tym roku przekroczą tam 400 tys. odprawionych podróżnych.

