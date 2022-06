W maju Port Lotniczy Olsztyn-Mazury obsłużył więcej pasażerów niż w przedpandemicznym maju 2019

W Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach w maju obsłużono rekordową liczbę 11 987 podróżnych, powyżej poziomu sprzed pandemii, z maja 2019 r. - przekazali w środę przedstawiciele warmińsko-mazurskiego portu, dodając, że obserwują rosnące zainteresowanie podróżami lotniczymi.

Jak poinformował rzecznik Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury Dariusz Naworski, od początku 2022 roku z usług lotniska skorzystały w sumie 34 832 osoby. W samym maju br. port obsłużył 11 987 podróżnych. To wzrost o 0,4 proc. w porównaniu do drugiego najlepszego wyniku w historii lotniska w Szymanach, jaki osiągnięto w maju 2019 - 11 934 pasażerów.

"Wyraźnie obserwujemy rosnące zainteresowanie podróżami lotniczymi, co potwierdzają rosnące statystyki liczby pasażerów lotniska Olsztyn-Mazury. Liczymy, że w miesiącach letnich ruch pasażerski w porcie odbuduje się do poziomu z 2019 roku, ostatniego przed pandemią, lub nawet przekroczy nasze prognozy" - poinformował cytowany w informacji portu Wiktor Wójcik, prezes zarządzającej lotniskiem spółki Warmia i Mazury.

Jak podał port lotniczy, letnia siatka połączeń warmińsko-mazurskiego lotniska obejmuje nie tylko kierunki ze stałej oferty portu, ale również kilka sezonowych propozycji.

Do Krakowa loty odbywają się cały rok. Sezonowe loty do końca października odbywają się do Wrocławia. 17 czerwca ruszy kolejne połączenie sezonowe - do Rzeszowa. Będzie realizowane do 5 września. Przez cały rok pasażerowie z Szyman mogą latać do: Dortmundu, Londynu-Stansted i Londynu-Luton.

