W Moskwie zniknie jedyna w kraju kolej jednoszynowa

Władze Moskwy chcą zlikwidować trasę kolei jednoszynowej, jedynej w Rosji i jednej z trzech w Europie - podał w czwartek dziennik "Wiedomosti". Powodem są koszty, sięgające 800 mln rubli (10,8 mln USD) rocznie, choć trasa liczy niespełna 5 kilometrów.

Urzędnicy już od dawna mówią, że kolej jednoszynowa jest niepotrzebna, ale nie decydowali się jej zamknąć z powodu obaw, że wzbudzi to protesty - powiedział jeden z rozmówców "Wiedomosti", urzędnik metra moskiewskiego. Inne źródła dziennika prognozują, że likwidacja trasy nie zostanie oficjalnie ogłoszona, a nastąpi zamknięcie jej na remont po to, by później już jej nie otworzyć.

W oficjalnym komunikacie wydział transportu w merostwie i władze metra wyjaśniają, że kolej jednoszynowa przewozi 1,5 mln pasażerów rocznie, podczas gdy uruchomiona w ostatnich latach kolej miejska taką liczbę ludzi przewozi w ciągu trzech dni. Ogółem w ciągu doby transportem miejskim w Moskwie jeździ 19 mln ludzi.

Moskiewska kolej jednoszynowa (ros. monorels) powstała w 2004 roku i była pomysłem ówczesnego mera Jurija Łużkowa. Wprowadzając w Moskwie wiele zmian - mających przybliżyć ją do światowych stolic i często budzących kontrowersje - Łużkow nie liczył się z kosztami. Również w decyzji o budowie nietypowej kolei mer poszedł za ówczesną modą. Trasa o długości 4,7 km z sześcioma przystankami, biegnąca specjalną estakadą na wysokości 6 metrów, kosztowała miejski budżet 6,3 mld rubli (obecnie - ponad 85 mln USD).

Nie brak jednak głosów, że "monorels", choć kosztowny, jest wizytówką Moskwy i atrakcją turystyczną. Trasa przebiega obok Wszechrosyjskiego Centrum Wystawowego (d. WDNCh), terenu wystaw przemysłowych i rolniczych w czasach ZSRR, a dziś także dużego terenu rekreacyjnego, z obiektami muzealnymi i trasami spacerowymi. Jeśli moskiewski obiekt zostanie zamknięty, to najbliższą koleją jednoszynową będzie można przejechać się w Niemczech: w Wuppertalu bądź Dortmundzie.