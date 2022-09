W najbliższy piątek strajk kontrolerów lotów we Francji

Francuska Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego zwróciła się do linii lotniczych o ograniczenie o połowę liczby lotów w najbliższy piątek z powodu planowanego strajku kontrolerów ruchu powietrznego.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Jeszcze wiosną tego roku nikt nie spodziewał się takiego wzrostu ruchu lotniczego.

Pasażerowi narzekają, ale w dobie wysokich cen benzyny wolą latać niż korzystać z samochodów.

W najbliższy piątek odwołanych zostanie połowa lotów do i z Francji.

Od chwili zakończenia się pandemii i ponownego otwarcia ruchu lotniczego niemal w każdym tygodniu pasażerowie spotykają się z nieprzewidywalnymi trudnościami. W tym sezonie wakacyjnym strajkowali już piloci linii: SAS, Ryanair, Lufthansy i Easy Jet. W Belgii i Hiszpanii do akcji protestacyjnych włączył się personel pokładowy Ryanaira.

Linie lotnicze same od siebie podjęły decyzje, że wolą anulować loty zawczasu niż wypłacać odszkodowania za ich odwołanie. Dziesiątki tysięcy lotów w Europie nie doszło do skutku. Spóźnienia do 2 godzin stały się oczywistością bowiem brakuje pracowników technicznych na lotniskach.

Lotniska nie są przygotowane do obsługi takiej ilości samolotów

Londyńskie Heatrow wprowadziło dzienny limit obsługi na poziomie 100 tysięcy pasażerów, a jedynym odstępstwem mogą być loty transkontynentalne przylatujące na lotnisko w godzinach późnowieczornych. Paryż, Amsterdam, Monachium, Frankfurt nad Menem, Rzym, Berlin były w okresie wakacji zablokowane przez strajki bagażowych i pracowników technicznej obsługi.

W Polsce w tym roku przed długim weekendem majowym ogłoszono pogotowie strajkowe kontrolerów ruchu lotniczego i wydawało się, że obsługę przejmą fachowcy z ościennych państw, a lotniska w Modlinie i Chopina w Warszawie wstrzymają pracę. W końcu po kilku dniach negocjacji otrzymali podwyżki jakich się domagali.

Polscy kontrolerzy wywalczyli podwyżki, teraz po swoje poszli ich francuscy koledzy

Kolejnym utrudnieniem jest zapowiadany na najbliższy piątek strajk francuskich kontrolerów, którzy domagają się podwyżek płac i przyjęcia nowych pracowników.

Strajk francuskich kontrolerów ruchu lotniczego sparaliżuje wszystkie lotniska

Tłumaczą to sytuacją gdy obecnie wiele lotnisk obsługuje więcej pasażerów niż w 2019 rok a personel nadzorujący bezpieczeństwo lotów nadal jest zredukowany. W oficjalnym komunikacie skierowanym do linii lotniczych Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego (DGAC) zwróciła się z prośba o zmniejszenie o 50 procent lotów kierowanych na wszystkie lotniska we Francji w dniu 16 września.

- W celu ograniczenia możliwych utrudnień DGAC będzie w praktyce stosować się do przepisów dotyczących minimalnych poziomów obsługi trasowych w centrach żeglugi powietrznej i na lotniskach w celu zachowania bezpieczeństwa ruchu samolotów pasażerskich - czytamy w komunikacie.

Niestety, dla pasażerów odlatujących z polskich lotnisk oznacza to dodatkowe problemy ponieważ konieczne będzie odwołanie kilkudziesięciu lotów.

