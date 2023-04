W okresie Wielkanocy z usług PKP Intercity skorzystało ponad milion pasażerów

Od 5 do 11 kwietnia z usług PKP Intercity skorzystało ponad 1,1 mln pasażerów - podała w czwartek spółka. Składami przewoźnika podróżowało średnio około 160 tys. osób dziennie. Najwięcej podróżnych spółka przewiozła we wtorek 11 kwietnia – było to 212 tys. osób.

PKP Intercity w okresie 5-11 kwietnia wzmocnił 290 pociągów dodatkowymi 435 wagonami, które kursowały na najbardziej popularnych trasach.

Dodatkowe wagony pojawiły się w składach wyruszających m.in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Katowic, Szczecina, Lublina czy Przemyśla do innych dużych miast lub popularnych ośrodków turystycznych, jak np. Kołobrzeg czy Świnoujście.

Kolejne święta udowodniły, że mamy do czynienia z tendencją wzrostową. Polacy coraz chętniej korzystają z usług PKP Intercity jako alternatywy dla samochodów i samolotów, ograniczając tym samym emisję dwutlenku węgla do środowiska - powiedział prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk.

Jak podkreśliła spółka, obsłużenie tak dużej liczby pasażerów nie byłoby możliwe bez dodatkowego wsparcia taboru. Przewoźnik w okresie 5-11 kwietnia wzmocnił 290 pociągów dodatkowymi 435 wagonami, które kursowały na najbardziej popularnych trasach. Dodatkowe wagony pojawiły się w składach wyruszających m.in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Katowic, Szczecina, Lublina czy Przemyśla do innych dużych miast lub popularnych ośrodków turystycznych, jak np. Kołobrzeg czy Świnoujście.

Przewoźnik podkreślił, że powrót ze Świąt Wielkanocnych w Trójmieście ułatwiły dodatkowe pociągi: IC Bałtyk, który 10 i 11 kwietnia umożliwił podróże z Poznania do Gdyni, a następnie w relacji powrotnej. W tych dniach również kursował dodatkowy pociąg EIC Kaszub na trasie Gdynia Główna - Warszawa Wschodnia - Gdynia Główna. Uruchomione zostało także dodatkowe połączenie IC Lednica rel. Gdynia Główna - Wrocław Główny - Gdynia Główna, natomiast 10 kwietnia uruchomione zostały pociągi IC Kraszewski rel. Warszawa Wschodnia - Terespol - Warszawa Wschodnia i IC Laguna rel. Warszawa Centralna - Gdynia Główna - Warszawa Centralna.

W pierwszym kwartale 2023 roku z usług PKP Intercity skorzystało ponad 13,7 mln pasażerów

Jak podano, PKP Intercity utrzymuje wysoką frekwencję po tym, jak w 2022 roku z usług narodowego przewoźnika skorzystało 59 mln osób, przyczyniając się do najlepszego wyniku przewozowego w historii spółki. Tym samym pobity został rekord z 2019 roku, kiedy pociągami PKP Intercity podróżowało prawie 49 milionów podróżnych.

Według spółki, wyniki z pierwszego kwartału 2023 dają szansę na ustanowienie nowego rekordu. W styczniu 2023 roku z usług przewoźnika skorzystało 4,64 mln pasażerów, o 57 proc. więcej niż w pierwszym miesiącu ubiegłego roku. W lutym tego roku z usług PKP Intercity skorzystało 4,4 mln pasażerów (o 48 proc. więcej względem 2022 r.), a w marcu - 4,6 mln (o 6 proc. więcej niż w marcu 2022 r.). Łącznie spółka w pierwszym kwartale br. przewiozła ponad 13,7 mln pasażerów, co jest najlepszym wynikiem w ponad 20-letniej historii PKP Intercity - wskazano.

