W piątek kierowcy pojadą kolejnym odcinkiem nowej autostrady A1

Kolejne 4 km nowej betonowej jezdni będą mieli od piątku do dyspozycji kierowcy przemierzający budowany odcinek autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Z nowej jezdni kierowcy będą mogli korzystać od piątku między miejscowościami Napoleonów i Ochocice.

To realizowany przez Mirbud odcinek "B" autostrady A1 powstającej w śladzie dawnej drogi krajowej nr 1.

Nowa 4-kilometrowa część jezdni stanowi przedłużenie istniejącej już betonowej nawierzchni. Dzięki temu fragment nowej jezdni między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem wydłuży się do niemal 16 km.

"Oznacza to, że wykonawca zdecydowanie przekroczył półmetek prac związanych z układaniem nawierzchni betonowej na wschodniej jezdni. Ogólna długość odcinka wynosi bowiem 25 km" - zaznaczył rzecznik prasowy łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski.

Cała betonowa jezdnia wschodnia - jak deklaruje wykonawca - ma być gotowa do końca wakacji.

Kolejny dwukilometrowy odcinek do granicy kontraktu w Kamieńsku ma zostać udostępniony kierowcom do końca lipca. Z kolei ostatni brakujący fragment o długości 6,7 kilometra ma być gotowy w połowie sierpnia.

"Tym samym stara jezdnia tzw. gierkówki przejdzie bezpowrotnie do historii, a kierowcy na całym łódzkim, 64-kilometrowym odcinku budowanej A1 będą mieli do dyspozycji nową betonową nawierzchnię" - dodał rzecznik.

Obecnie na wszystkich pozostałych odcinkach budowanej na terenie województwa łódzkiego autostrady A1, czyli Tuszyn - Piotrków Trybunalski, Kamieńsk - Radomsko i Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego, kierowcy korzystają już z betonowej jezdni. Łączna jej długość na obecną chwilę to ponad 51 kilometrów, a od piątku będzie to blisko 56 kilometrów.

Do jesieni na odcinku Piotrków Trybunalski - Kamieńsk będzie obowiązywał układ ruchu 1+1, czyli jeden pas ruchu w kierunku Łodzi, jeden w kierunku Katowic. 18 października wprowadzony zostanie natomiast układ 2+2 - po dwa pasy ruchu w każdy kierunku.

Budowę trasy między Tuszynem i Częstochową podzielono na pięć części, z których cztery o łącznej długości 64 km przebiegają przez woj. łódzkie, a jeden przez woj. śląskie (16,9 km).

Fragment "A" (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto zrealizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto wybudują odcinek "C" (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek "D" (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykona firma PUT Intercor. Najpóźniej ma powstać odcinek "B" między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto zrealizuje firma Mirbud SA. Z kolei odcinek "E" od granicy woj. łódzkiego do węzła Częstochowa Północ (16,9 km) za 597 mln zł brutto zrealizuje Polaqua Sp. z o.o.

Całkowita długość budowanej na terenie obu województw autostrady liczy 81 km i ma być gotowa na przełomie 2022 i 2023 roku. Realizacja inwestycji o kilka godzin skróci przejazd z Trójmiasta do południowej granicy kraju.

