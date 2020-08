W piątek kierowcy wjadą już na A2 na wschód od Warszawy

W piątek, 14 sierpnia ok. południa, kierowcy wjadą na autostradę A2 między węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego - poinformowała GDDKiA. Dodała, że pozwoli to wyprowadzić ruch tranzytowy ze starej DK2 między węzłem Halinów a Mińskiem Mazowieckim oraz skrócić czas przejazdu.

Ponadto, jak podano, kierowcy będą mogli też korzystać z dwóch łącznic na węźle Lubelska w ciągu S17 relacji Siedlce - Lublin i Lublin - Siedlce.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w piątkowym komunikacie, w ramach kontraktu powstała dwujezdniowa autostrada z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą pod trzeci pas. Wybudowane zostały drogi lokalne do obsługi ruchu lokalnego.

"W związku z powstaniem nowego układu komunikacyjnego przebudowano w części istniejące drogi gminne i powiatowe. Zakres robót obejmował również przebudowę infrastruktury kolidującej z autostradą jak i budowę nowej. Autostrada wyposażona została w niezbędne urządzenia ochrony środowiska takie jak ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i płazów oraz zbiorniki retencyjne" - podano.

Dodano, że na odcinku między węzłem Halinów a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego, po obu stronach trasy, budowane są jeszcze Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) oraz Obwód Utrzymania Autostrady (OUA), z terminem zakończenia prac w październiku 2020 r.

GDDKiA przypomniała, że we wrześniu 2018 r. podpisała umowę z firmą Polaqua na projekt i budowę dwóch odcinków A2: węzeł Lubelska - węzeł Halinów i węzeł Halinów - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Wartość inwestycji to prawie 755 mln zł, w tym koszt robót - ok. 538 mln zł. Zaznaczono, że część z tej kwoty, ok. 329,6 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jak zaznaczyła GDDKiA, w związku z dalszą budową węzła Lubelska oraz sąsiedniego węzła Warszawa Wschód (Zakręt), na przecięciu przyszłej S17 z obecną DK2, aby dojechać do Warszawy jadąc od strony Siedlec trzeba będzie zjechać na węźle Halinów na stary przebieg DK2 (oznakowany jako DK92). "Wyjazd z Warszawy w kierunku Siedlec poprowadzony zostanie przez DK2 do węzła Halinów i dalej autostradą" - napisano.

Poinformowano też, że kierowcy, którzy zechcą z A2 podróżować w kierunku Lublina będą jechać autostradą do węzła Lubelska i łącznicą dostaną się na S17. "Będzie też możliwy wjazd na A2 od strony Lublina i S17. Pozostałe relacje skrętne na węźle Lubelska pozostaną zamknięte do ukończenia kolejnych odcinków: S17 do węzła Warszawa Wschód oraz S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy" - czytamy w komunikacie.

Jak podała GDDKiA, zakończenia prac na S2 do Wału Miedzeszyńskiego przewidziano na grudzień br., a na węźle Lubelska i sąsiednim odcinku Lubelska - Warszawa Wschód(Zakręt) wiosnę 2021 r.