W PKP szykują się duże zakupy i modernizacja

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że w 2023 roku PKP Intercity planuje zakupić bądź zmodernizować 152 wagony pasażerskie w 2023 r. i kolejnych 295 wagonów do końca 2025 roku.

Dzięki zakupom i modernizacji na koniec 2023 r. w pojazdach PKP Intercity ma być 120 414 miejsc dla podróżnych.



- Do końca 2023 r. PKP Intercity S.A. planuje zakupić/zmodernizować 152 wagony pasażerskie, 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych i 10 lokomotyw spalinowych i elektrycznych, natomiast do końca 2025 planuje zakupić/zmodernizować kolejnych: 295 wagonów pasażerskich, 4 ezt i 91 lokomotyw spalinowych i elektrycznych" - napisał wiceminister infrastruktury Rafał Weber w odpowiedzi na interpelację poselską.



Na koniec października 2022 r., w pociągach PKP Intercity znajdowało się 1136 wagonów pasażerskich, a w rezerwie było ich 187. Z kolei w przeglądach okresowych i naprawach znajdowało się 318 wagonów. PKP Intercity nie wykorzystywało w ruchu 514 wagonów.



Weber poinformował, że uwzględniając zawarte kontrakty, planowana łączna liczba miejsc w pojazdach PKP Intercity będzie na koniec 2023 roku wynosić1598 wagonów i 81 ezt, co oznacza 120 414 miejsc dla podróżnych.Na koniec 2024 ma to być 1577 wagonów i 81 ezt , co da łącznie 118 902 miejsc, a na koniec 2025 - 1529 wagonów i 81 ezt, a więc liczba miejsc zmaleje do 115 632.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl