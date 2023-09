W pociągach TGV i paryskim metrze atakują pluskwy

Po publikacji w mediach społecznościowych kolejnych zdjęć wykonanych przez pasażerów francuskich pociągów minister transportu Clement Beaunne został zmuszony zwołać pilną naradę w sprawie pluskiew, które atakują ludzi.





Przedstawiciele największego francuskiego przewoźnika kolejowego SNCF, regionalnych przewoźników oraz operatora paryskiego metra i kolejki podmiejskiej RATP zostali zaproszeni w przyszłym tygodni na naradę do ministerstwa transportu.

Stało się tak za sprawą zamieszczanych od kilku tygodni w mediach społecznościowych zdjęć pluskiew, które są na siedzeniach wagonach, wychodzą z zakamarków w toaletach, a bywa także spadają z sufitu na ludzi. Kilkanaście osób zostało boleśnie pogryzionych w trakcie jazdy.

SNCF zapewnia, że jeśli pasażerowie natrafią na pluskwy wagon zostanie wyłączony z eksploatacji

Początkowo sprawa traktowana była w kategorii ciekawostki, koleje zaprzeczały, aby mali pasażerowie na gapę rzeczywiście stanowili jakieś poważne zagrożenie. Jednak w tym tygodniu ukazało się oficjalne oświadczenie skierowane do pasażerów.

- Mamy do czynienia z jednostkowymi przypadkami występowania pluskiew, jeśli jednak pojawi się ze strony podróżnych podejrzenie występowania robaków, to należy wówczas wezwać obsługę pociągu, która może podjąć decyzję o wyłączeniu z eksploatacji całego wagonu i przeniesieniu pasażerów na inne siedzenia - czytamy w piśmie SNCF

Tak brzmi oficjalne stanowisko, ale w praktyce jest bardzo trudne do wyegzekwowania, bowiem dziennie z użyciem składów szybkich pociągów TGV realizowanych jest około 750 połączeń, z których korzysta 300 tysięcy osób. Połączeń międzynarodowych i intercity jest ponad 200. Łącznie z usług kolei korzysta każdego dnia 4 miliony Francuzów.

Brakuje czasu, pieniędzy i ludzi do utrzymywania bieżącej czystości we francuskich pociągach

Według Związkowej Izby do spraw Kontroli, Dezynfekcji i Dezynsekcji w wyniku przeprowadzonych kontroli w ostatnich tygodniach rzeczywiście stwierdzono występowanie pluskiew w wagonach. Jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy uznano brak dbałości o czystość, w tym zbyt rzadkie wykorzystywanie urządzeń parowych, które skutecznie przeciwdziałają przenoszeniu się pluskiew.

Przewoźnicy tłumaczą, że brakuje pieniędzy na systematyczne sprzątanie, ludzi do wykonywania tych prac, a ogólnie zbyt mało jest taboru. Równocześnie wiele osób przesiadło się z samochodów do pociągów, co zmusza do bardziej intensywnego wykorzystywania taboru.

Minister transportu zwołuje naradę w sprawie kolejowych pluskiew

Jednak sprawa jest na tyle poważna, że minister transportu Clement Beaunne został zmuszony zwołać w przyszłym tygodniu naradę w sprawie małych pasożytów.

- W przyszłym tygodniu zaproszę na spotkanie przewoźników, po to aby przekazać następnie informacje na temat działań podjętych na rzecz bezpieczeństwa podróżnych i eliminacji pluskiew z pociągów - napisał dziś na X (dawniej Twitterze) Clement Beaunne.