W pół roku polskie lotniska obsłużyły ponad 22 mln pasażerów

W pierwszej połowie 2019 r. polskie lotniska obsłużyły 22,3 mln pasażerów; to o 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - poinformował w środę Urząd Lotnictwa Cywilnego. Liderem wśród krajowych portów pod względem liczby pasażerów jest niezmiennie Lotnisko Chopina.

Z danych ULC wynika, że w przypadku przewozów międzynarodowych, w polskich portach lotniczych w pierwszej połowie tego roku odnotowano 7,7-proc. dynamikę wzrostu w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. "Wynik ten został osiągnięty dzięki przewozom regularnym, w ramach których przewieziono 1,5 mln pasażerów więcej, niż w pierwszym półroczu roku 2018, podczas gdy w ramach przewozów czarterowych przewieziono o 80 tys. pasażerów mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego" - podał ULC.Wśród przewoźników w tym segmencie liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje Ryanair, wyższą dynamikę wzrostu odnotował PLL LOT (+555 tys. pasażerów i 17 proc. wzrostu).Przewozy krajowe odnotowały wzrost przewiezionych pasażerów o 4 proc. w pierwszym półroczu 2019 roku, co jest znaczną poprawą po spadkach notowanych w roku ubiegłym.ULC podał, że przewozy regularne osiągnęły w pierwszym półroczu br. wzrost w wysokości 9 proc., czyli o ponad 1,6 mln pasażerów więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.Najbardziej popularnymi kierunkami były Wielka Brytania, Niemcy i Włochy, przy czym największe wzrosty pod względem liczby przewiezionych pasażerów zaobserwowano w przypadku Ukrainy (+376 tys. pasażerów i 73 proc.), a następnie Niemiec (+147 tys. pasażerów i 7 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (+140 tys. pasażerów i 4 proc. wzrostu). Do największych spadków doszło zaś w przypadku Szwecji, Hiszpanii i Izraela.Największe wzrosty ilościowe w ruchu regularnym odnotowało Lotnisko Chopina (ponad 763 tys. pasażerów więcej i 10 proc.), a następnie port Kraków-Balice (+620 tys. pasażerów i 20 proc.) i Gdańsk im. L. Wałęsy (+127 tys. pasażerów i 6 proc.). Spadki odnotowały porty lotnicze Lublin, Szczecin-Goleniów, Poznań-Ławica, i Zielona Góra-Babimost.Jeśli chodzi o przewozy czarterowe, w pierwszym półroczu tego roku liczba pasażerów z/do polskich portów lotniczych spadła o ponad 4 proc., czyli o ok. 82 tys. osób. Jak tłumaczy ULC, największy na to wypływ miało bankructwo przewoźnika Small Planet i co za tym idzie, znaczny spadek przewozów czarterowych na Lotnisku Chopina w Warszawie.Najbardziej popularnymi kierunkami w półroczu były Turcja, a następnie Grecja i Egipt.