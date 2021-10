W Policach powstaje drugi gazoport. Nowe okno na świat

W Porcie Police kończy się budowa gazoportu, w którym będą przeładowywane propan i etylen na potrzeby Polimerów Police. To duży obiekt – ma mieć około 30 proc. obecnego potencjału terminala LNG w Świnoujściu. O tym, jak zmieni on pracę Portu Police, rozmawiamy z Andrzejem Łucem, prezesem spółki, która nim zarządza.









Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Port w Policach pod względem przeładowywanej masy towarowej jest czwartym co do wielkości portem w Polsce, w którym przeładowywana jest głównie sól potasowa, konstrukcje stalowe, fosforyty, nawozy wieloskładnikowe i azotowe, ilmenit, węgiel, siarczan żelaza, wodorotlenek, płynny amoniak i kwas siarkowy.Port jest oknem na świat Grupy Azoty, a naszym partnerem biznesowym w pierwszej kolejności jest spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (dalej GA Police - red.). Tym samym przeładowujemy głównie surowce służące do produkcji nawozów powstających w Policach, które są transportowane drogą morską. Z drugiej strony zajmujemy się ekspediowaniem gotowych nawozów w świat.- Port w Policach, pomimo licznych zalet, ma słabość w postaci braku bezpośredniego połączenia kolejowego, choć ma je spółka GA Police (stacja Police Chemia). My dopiero je tworzymy, powstaje właśnie we współpracy z PKP PLK. Efektem końcowym będzie połączenie naszego portu z infrastrukturą kolejową oraz budowa stacji Port Police. Zakładamy, że za 3-3,5 roku nową linią 437 pojadą pierwsze pociągi.- Faktycznie, to nasz główny kontrahent, choćby dlatego, że port zarządzany przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie GA Police, jednego z największych producentów wieloskładnikowych nawozów mineralnych, bieli tytanowej oraz chemikaliów w kraju. Niemniej jesteśmy otwarci na nowych partnerów, nie tylko tych, którzy już teraz są w obecni w porcie.- Port jest połączony bezpośrednio z zakładami systemem taśmociągów i przez rurociągi. Niektóre towary wymagają natomiast transportu kołowego.- Każdy port do swojego istnienia i dalszego rozwoju potrzebuje m.in. odpowiedniego nabrzeża. Obecnie dysponujemy w Policach czterema terminalami, a piąty, czyli gazoport, jest w budowie. To będzie prawdziwa perełka. Nowoczesny, budowany od podstaw, pozwoli na wpływanie do Polic nawet największych gazowców. Będzie to możliwe dzięki pogłębieniu toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m.Dziś największy ruch notujemy w terminalu morskim. To nabrzeże ciężkie, uniwersalne, wykorzystywane głównie do przeładunku surowców i wysyłki w świat gotowych produktów. Mamy terminal barkowy o głębokości eksploatacyjnej 4,5 m. Jak sama nazwa wskazuje, obsługiwane są tu przede wszystkim barki i statki o mniejszym zanurzeniu.W terminalu Mijanka, przeznaczonym do przeładunku produktów płynnych, przeładowywany jest natomiast głównie amoniak. Mamy też u ujścia rzeki Gunica w Jasienicy nabrzeże o niższych parametrach technicznych. Jest ono użytkowane do postoju jednostek śródlądowych, a prowadzące do niego drogi wodne są wykorzystywane do żeglugi komercyjnej oraz turystycznej.- Dogodne zlokalizowanie powstającego kompleksu chemicznego w Policach wynika m.in. z możliwości korzystnego transportu dostaw surowca, tj. propanu i etylenu, drogą morską. W ten sposób gwarantowana jest elastyczność przy realizacji dostaw z różnych stron geograficznych, jak i możliwość sprzedaży produktów finalnych.Powstający terminal przeładunkowo-magazynowy pełnić będzie m.in. rolę obiektu służącego do rozładunku oraz magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich. Z drugiej strony odbiorcy z Europy Środkowej zyskają istotnego partnera w dużo bliższej odległości niż dostawcy zlokalizowani głównie w Europie Zachodniej. Bliskość Morza Bałtyckiego to szansa na dodatkową sprzedaż polipropylenu drogą morską do bliskiego grona odbiorców.- Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina to dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie, które ma zapewnić bezkolizyjny i bezpieczny transport na Pomorzu Zachodnim. Ze względu na to, że część obwodnicy projektowanej w ciągu drogi ekspresowej S6 będzie przebiegać przez działki Grupy Azoty i portu w Policach, konieczne stało się zawarcie trójstronnego porozumienia, którego sygnatariuszami są: GA Police, Zarząd Morskiego Portu Police oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.W przypadku portu droga będzie prowadzić nawet nie przez działki, ale pod nimi. Na głębokości do 36 m mają zostać wydrążone dwa pięciokilometrowe tunele pod Odrą. Biorąc pod uwagę skalę tej inwestycji, wartej minimum 5 mld zł, jej wagę i znacznie dla portu, Szczecina i w ogóle tej części Polski, mówimy o przełomowym przedsięwzięciu. Czekamy z zapartym tchem na ogłoszenie przetargu i początek prac. Zakładamy, że inwestycja zakończy się planowo w roku 2030.Wielkie metropolie posiadają swoje obwodnice (tzw. ringi), otoczone są drogami szybkiego ruchu i autostradami, które pozwalają na łatwy dojazd do miasta i łatwe wyjechanie z niego. Jeśli metropolia jest silna pod względem ekonomicznym, ring nie służy jedynie mieszkańcom i turystom, ale przede wszystkim gospodarce. Szczecin jest taką metropolią. Mimo że patrząc z perspektywy centrum Polski ma trochę peryferyjne położenie.Szczecinianie, żeby pojechać nad morze, muszą skierować się najpierw na południe, potem na wschód, a dopiero potem na północ, w stronę wybrzeża. Trzeba bowiem przeprawić się na drugą stronę Odry i objechać Jezioro Dąbie. To samo dotyczy wwozu lub wywozu towarów z portów, zarówno szczecińskiego, jak i polickiego. Nowa arteria, jaką ma być zachodnie obejście Szczecina, licząca 51 km, jest więc kluczowa. I z punktu widzenia mieszkańca, turysty i przedsiębiorcy. Na głównym węźle pod Szczecinem - Kijewo (A6/S10) i w okolicach - ruch samochodowy podwaja się średnio co dziesięć lat. Drogi są zapchane non stop. Nie tylko w okresie wakacyjnym, kiedy południe Polski jedzie nad Bałtyk, ale niemal przez cały rok. I to mimo powstania drogi S3.Dla Polic budowa obwodnicy to strzał w „10”. Port będzie mógł stać się takim lokalnym hubem multimodalnym, ponieważ ładunki będą mogły wyruszyć w głąb kraju właśnie dzięki obwodnicy, a także żeglugą śródlądową i dzięki wspólnej inwestycji z PKP PLK. Będziemy mieli bowiem w Policach dostęp od strony wody (morza oraz żeglugi śródlądowej z obszaru Polski i Niemiec), a także kolejowy i drogowy (E59, C-E 59, S3 i S6). Dodatkowo w kwadrans będzie można dojechać autem do portu lotniczego w Goleniowie.Podsumowując - fakt dysponowania przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. nieruchomościami gruntowymi ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia przyszłego rozwoju oraz rozpoczętych już przedsięwzięć inwestycyjnych, które radykalnie poszerzą aktualne możliwości portu oraz w pełni włączą go w nowoczesny morski, drogowy i kolejowy układ komunikacyjny.- W wymiarze indywidualnym, kiedy odchodzą najbliżsi, był to okres naprawdę trudny. Natomiast zastosowanie w porcie środków bezpieczeństwa spowodowało, że pandemia nie wpływała negatywnie na jego działanie.- Jeśli chodzi o transport morski, to problemy dotknęły najmocniej obrót kontenerami, a port w Policach przeładowuje ich niewiele. Nie odczuliśmy więc bezpośrednio trudności, o których pan mówi. Oczywiście wiedzieliśmy, że one występują, ale dla spółki nie miały one dużego znaczenia. Jesteśmy w o tyle dogodnej sytuacji, że mamy bardzo solidnego partnera w postaci GA Police. Dobrze funkcjonujący, również podczas pandemii, zakład chemiczny gwarantował stabilność obrotów w porcie.- Tak, odchylenia były tu niewielkie.- Nie jestem specjalistą w dziedzinie nawozów, to domena Grupy Azoty. Jednakże, próbując odpowiedzieć na to pytanie, powiem, że chcąc zadowolić klientów o bardzo zróżnicowanych potrzebach, Grupa Azoty prowadzi stosowne działania, co oczywiście ma wpływ także na cały łańcuch logistyczny. Niewątpliwie port jest jednym z kluczowych jego ogniw.- Rzeczywiście, jeśli chodzi o żeglugę śródlądową w Polsce, transport Odrą i Wisłą towarów do i z portów, to wymaga ona sporych nakładów finansowych i organizacyjnych. Na razie jesteśmy zdani głównie na przyrodę i uzależnieni od ilości wody w rzekach. To jednak można przecież regulować i ten proces już się rozpoczął. Obecnie wdrażane programy rządowe dają nadzieję, że rzeki będą żeglowne na dłuższych dystansach i przez większą część roku. Między innymi przygotowywany projekt Odrzańskiej Drogi Wodnej będzie mógł podnieść konkurencyjność portów.Podkreślę jednak, że żegluga śródlądowa w rozlewisku Odry funkcjonuje, a po rzekach polskich czy niemieckich transportuje się różne towary. Niemniej po stronie niemieckiej żegluga śródlądowa jest bardziej rozpowszechniona i stanowi ważną część tamtejszego transportu. Dla przykładu - śródlądowy port w Duisburgu, największy tego typu w Europie, przeładował w 2017 roku ponad 130 mln ton. W perspektywie lat, w zależności od skali poczynionych inwestycji, podobnie rozwijać się mogą także porty w Polsce.Czytaj także: Jeśli nie gaz, to co? Polski transport morski w poszukiwaniu napędu