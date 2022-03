W Polsce rozwój. Inwestycja w Rosji zamrożona

- Gdy dowiaduję się, że niektórzy pracownicy jadą na wojnę, dociera do mnie, że nagle znaleźliśmy się w innym świecie - mówi

Kris Verbruggen, prezes Frigo Logistics. Działająca w Polsce firma chciała się rozwijać w Rosji, ale przebieg wypadków zatrzymał te plany. W Polsce pozostają one niezmienne - Frigo u nas inwestuje.

Jak wojna w Ukrainie rzutuje na działanie firmy Frigo Logistics? Zaledwie w grudniu informowali państwo, że tworzą pierwszą swoją filię poza granicami Polski - w Moskwie. Atak Rosji na Ukrainę na pewno to zweryfikował...



- Żywność, w tym mrożonki, to produkty, których wolumen jest stabilny, rynek nie ulega gwałtownym zmianom. Potwierdziło się to nawet w okresie pandemii.W ostatnich latach zmieniły się za to kanały dystrybucji. Większy udział w rynku ma segment e-commerce i małe sklepy typu convenience, a mniej jest hipermarketów. W czasie pandemii ucierpiała dystrybucja do HoReCa. Na restauracje czy hotele nakładane były ostre restrykcje.Per saldo jednak wolumen produktów mrożonych w Polsce się nie zmienił. To, co ludzie w normalnej sytuacji zjedliby w restauracjach, kupili w sklepach i zjedli w domach.Wojna w Ukrainie również nie powinna zakłócić funkcjonowania rynku produktów mrożonych. Zapotrzebowanie na żywność jest stałe, a 80-90 proc. produktów mrożonych sprzedawanych w Polsce - lodów, pizz, mieszanek warzywnych - jest wytwarzanych lokalnie.- Nie bezpośrednio. Co może rzutować na naszą działalność? Sprawy kadrowe. Ale na razie sytuacja jest tu stabilna, zarówno jeśli chodzi odejścia z pracy, jak i nowe przyjęcia.Mimo że z polskiego rynku pracy odpłynęło około kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn z Ukrainy, do Polski przybywa jednocześnie bardzo wielu uchodźców. W naszych centrach dystrybucyjnych pracuje wiele kobiet - być może część z obywatelek Ukrainy dołączy do naszego zespołu bądź podejmie pracę w innych tego typu obiektach, zapełniając tym samym braki kadrowe.A jeśli chodzi o wpływ wojny na gospodarkę w szerszym ujęciu: jest za wcześnie, bym mógł odpowiedzieć na to pytanie.Czytaj także: Skutki wojny widać już na Bałtyku. Ucierpieć może polski port - W ostatnich latach ta siła nie była najgorsza. Konsumpcja rosła. Trudno ocenić, jaki wpływ na rynek będzie miał wzrost cen gazu czy ropy, i jak to będzie rzutować na kieszeń Polaków - ale jest za wcześnie, by przewidywać poważne zagrożenie.W Belgii, Holandii rynki są stabilne. Sieci handlowe i firmy logistyczne walczą o pojedyncze punkty procentowe. Jeden w górę lub w dół to dla nich sukces lub porażka.W Polsce rynek jest bardzo dynamiczny. Firmy bankrutują, dochodzi do fuzji, pojawiają się nowe... Wahanie konsumpcji w granicach 1-3 proc. nie ma dla nas zasadniczego znaczenia.- Jako Frigo Logistics jesteśmy częścią japońskiego holdingu. Mamy plany długofalowe. 100 mln na inwestycje - brzmi jak górnolotne hasło, ale to nie tylko słowa, lecz konkrety.Zapowiedziane inwestycje są realizowane. W ubiegłym roku kupiliśmy firmę transportową Armir, a w Radomsku wybudowaliśmy halę wyposażoną w automatyczny sorter produktów mrożonych. W tym roku planujemy start budowy nowego magazynu w okolicach Warszawy.Te trzy przedsięwzięcia łącznie dają już ponad 100 mln zł, a rozważamy jeszcze nowe przejęcia firm, nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami.- Oczywiście będziemy cały czas weryfikować koszty finansowania inwestycji, które mogą się zmieniać wraz z inflacją, ale - generalnie - dziś podtrzymujemy naszą deklarację.- Armir wniósł do Frigo Logistics własną flotę i własnych kierowców, czym wcześniej nie dysponowaliśmy, gdyż korzystaliśmy z usług podwykonawców.Co więcej: po przejęciu firmy nasza sieć cross-docków powiększyła się o cztery lokalizacje. W sumie mamy ich teraz dziewięć. Umacnia to naszą pozycję jako dystrybutora i pozwala optymalizować dostawy na ostatniej mili.- To efekt rozwoju organicznego i akwizycji nowych klientów. Otworzyliśmy nowy obiekt w Radomsku oraz nowe magazyny w Czeladzi i Żdżarach. Zwiększyło to nasze możliwości.Na rynku występuje duży popyt na neutralną dystrybucję produktów mrożonych. Klienci jej oczekują. Duże sieci sklepów chcą mieć wolną rękę w kwestii cen.My, jako Frigo Logistics, zajmujemy się wyłącznie logistyką, czyli przewożeniem ładunku od producenta do sklepu. Nie ingerujemy w kwestie marketingowe naszych partnerów.- Tak. Neutralna logistyka to obsługa klienta polegającą na transporcie, magazynowaniu i dystrybucji produktów bez części handlowej. Rozwijamy się pod tym względem. Dla naszych klientów to kluczowe.- Głównym przedmiotem naszej działalności jest dystrybucja i magazynowanie produktów głęboko mrożonych - i na tym rynku się skupiamy. W segmencie mrożonek średnia konsumpcja, wolumenowo, jest w Polsce dużo poniżej średniej europejskiej. Dlatego, moim zdaniem, będzie ona rosła - bardziej dynamiczny wzrost kategorii obserwujemy już od czasu pandemii.Dobrym przykładem jest także mrożone ciasto, dostarczane do sklepów, gdzie jest wypiekane. To produkt, którego 10 lat temu w ogóle w Polsce nie było, a dziś - w postaci jeszcze ciepłych chlebów i bułek dostępnych w supermarketach - jest bardzo popularny.- Jesteśmy w stałym kontakcie z największymi sieciami handlowymi w naszym kraju. Wiele z nich, jak Auchan, jest naszymi klientami. Do tego grona dołączają też nowi.Zawieramy właśnie pięcioletni kontrakt z firmą Stokrotka, w której sieci jest 750 sklepów. To dla nas bardzo ważny klient, który ma ambitne plany rozwojowe.- Wejście na rynek logistyki farmaceutyków nie miało związku z pandemią. Analizowaliśmy ten rynek i przygotowywaliśmy się do działań w tym obszarze przez kilka lat.To typowa spedycja, nie mamy własnego taboru specjalistycznego, ale chcemy tę działalność krok po kroku rozwijać. W tym roku chcemy spróbować z własnym taborem, a za rok, dwa lata - dodać do naszej oferty usługi magazynowe.- Cieszę się, że nasze samochody-chłodnie są rozpoznawalne, ale muszę tu doprecyzować, że dostarczamy coraz więcej produktów również w małym formacie i w tym celu korzystamy także z mniejszych samochodów, a nie tylko ciągników z dużymi naczepami.Mamy m.in. usługę Frigo Express - to ekspresowe dostawy mrożonek do odbiorców. Rozpoczęliśmy również dostawy kartonowe.Pora na Pola to nasz pierwszy e-commerce’owy klient tego typu. Odpowiadamy za całość dostawy, szczególnie za utrzymanie jej we właściwej temperaturze. Dostawą bezpośrednią do nabywcy zajmują się wprawdzie już nasi podwykonawcy, ale to my odpowiadamy przed naszym partnerem za jakość procesu.Jestem przekonany, że rynek żywności online będzie się rozwijał. Pokazuje to również m.in. zainteresowanie takich firm kurierskich, jak InPost czy DPD.- Tak, właśnie otwieramy filię w Lublinie, która się zajmie nową usługą - spedycją produktów spożywczych w cysternach w temperaturze kontrolowanej. To może być czekolada, soki, koncentraty, piwo, wino. Patrzymy na rynek szeroko.- Tak - i to bardzo! Bo o ile możemy już nabyć funkcjonalny elektryczny samochód osobowy, o tyle kupno elektrycznego auta ciężarowego jest de facto niemożliwe. Mam na myśli produkt gotowy do pracy, a nie w fazie testów. Mówiąc wprost: moim zdaniem na razie nie ma komercyjnej technologii, która pozwalałaby na wyeliminowanie silników spalinowych w transporcie drogowym.Co więcej: występuje problem z dostępnością floty, nazwijmy to, konwencjonalnej. Chcemy rozbudować nasz park samochodowy, ale na rynku brakuje ciągników i naczep. Potrzebujemy 50 sztuk, a kupujemy pojedyncze jednostki, bo nie ma firmy, która mogłaby nam zaoferować 20 aut...Szukamy zarówno pojazdów nowych, jak i używanych. I nikt nie jest w stanie jednak zagwarantować, że będą dostarczone w tym roku. Mogą być dostarczone za rok, ale bez gwarancji ceny... To stanowi dla nas duży problem.- Pracujemy dla dużych grup FMCG, dla których ekologia jest ważna. Jednak nie stawiają one celów związanych z wymianą floty na inną niż spalinowa w Polsce. W przypadku transportu drogowego, będzie to możliwe wraz z rozwojem technologii.Wiele można już oczywiście zrobić poprzez optymalizację tras i ograniczenie w ten sposób zbędnych kilometrów. Ma to wpływ na koszty i emisję CO2. To temat, na którym skupia się wiele firm z naszego sektora, w tym również Frigo Logistics.Jest też duże pole do działania w przypadku magazynów. Instalacje chłodnicze zużywają dużo prądu. Stosujemy amoniakalne, które są bardziej wydajne niż freonowe. Dużo zainwestowaliśmy, żeby się ich pozbyć - z dobrym skutkiem. Współpracę z firmami, które posługują się freonem, wyklucza np. sieć hurtowni Makro. To konkretne wymaganie- możliwe do spełnienia.Czytaj także: W transporcie drogowym widać zmianę podejścia klientów do cen